すき家「とん汁みそらーめん」を発売 単品価格は360円
すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、6月4日午前9時から「とん汁みそらーめん」を販売する。
【写真】とん汁とみそらーめんを組み合わせた「とん汁みそらーめん」
すき家に牛丼と相性抜群のサイドメニュー「とん汁みそらーめん」が期間限定で登場する。「とん汁みそらーめん」は、定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた、すき家ならではの一杯。2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに仕上げた。手頃なサイズながら、牛丼と一緒に食べることで、食事の食べ応えがアップする。
同時に、好きなメイン商品と一緒にお得に楽しめる「とん汁みそらーめんたまごセット」「とん汁みそらーめんおしんこセット」も登場。また、どの時間帯でも好みのセットメニューの汁物を「とん汁みそらーめん」に変更いただくことが可能となる。
価格は「牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんたまごセット」が850円、「牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんおしんこセット」が850円、「とん汁みそらーめん（単品）」が360円となる。
【写真】とん汁とみそらーめんを組み合わせた「とん汁みそらーめん」
すき家に牛丼と相性抜群のサイドメニュー「とん汁みそらーめん」が期間限定で登場する。「とん汁みそらーめん」は、定番メニューの「とん汁」に麺と特製タレを合わせた、すき家ならではの一杯。2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えることで、香り豊かで奥深い味わいに仕上げた。手頃なサイズながら、牛丼と一緒に食べることで、食事の食べ応えがアップする。
価格は「牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんたまごセット」が850円、「牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんおしんこセット」が850円、「とん汁みそらーめん（単品）」が360円となる。