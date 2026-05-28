テヘラン日本人学校の校長を務めた西田隆之氏は、2023年4月から3年間の任期中、4度の国外退避を強いられた。今年2月末からイスラエルとアメリカによる攻撃が続く中、今年度、学校は休校状態となったが、西田氏はいまも毎日、現地と連絡を取っている。西田氏が現地の教育や、子どもたちへの思いを語った。

【画像】テヘラン日本人学校でオンライン授業をする教師

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初代校長はイラン大使

テヘラン日本人学校は、正式には「在イラン日本国大使館附属日本人学校」です。通常、日本人学校は企業や日本人会が立ち上げるものですが、テヘランは初代校長が大使という珍しい学校です。今は文科省が教員を派遣し、「テヘラン日本人会」の協力のもとに運営しています。



西田氏は早期退職して日本人学校の校長に Ⓒ文藝春秋

学校は外国人が多く住むテヘラン北部にあり、教員は派遣された日本人6名と、現地採用の日本人音楽講師、英語、美術を教える非常勤のイラン人です。美術では工芸センターで指導している方が授業をしてくれて、美しいタイルのモスクが有名なイランらしく、焼き物体験をしました。こうした現地の文化を取り入れられる点が日本人学校の魅力の一つでもあります。

児童生徒は少なく、ほぼマンツーマン指導です。いくつかの商社が撤退したことで、日本人家族がだいぶ減りました。伊藤忠商事、丸紅、住友商事などの商社やJT、そしてNHK、共同通信、朝日新聞、読売新聞などのメディアが、テヘランに駐在員をおいています。

最初の退避は赴任から1年がたった2024年。4月14日の午前3時、領事から電話が入りました。

「先ほどイスラエルから攻撃があったので、今日の入学式は延期してください」

音が聞こえなかったので、攻撃には気付きませんでした。テヘランは空襲警報がなく、イスラエルの攻撃は夜間に軍や政府の施設をピンポイントで狙うため、寝ている子どもは気付かないことも多いのです。

外務省が出す渡航の危険情報がレベル3に上がったので、私たち派遣教員はすぐ帰国するように文科省から言い渡されました。

25年前、韓国のソウル日本人学校に赴任した際に、派遣教員たるもの、子どもたちと家族が帰国するのを見届けてから帰任するものだと教えられました。そのくらいの使命感を持って来ているので、生徒より先には帰れないと文科省に掛け合いましたが、結局、最初の退避では1人の子どもを残して先に帰国することになりました。本当に申し訳ない、と保護者の方にお詫びしました。

戦争はいつも大人が始める

赴任中、四度の退避帰国をしましたが、その度に子どもたちには、こう詫びてきました。

「戦争とまったく関係なく、平和を望んでいる君たちに迷惑をかけてしまった。戦争を止められないのは私たち大人です。本当にごめんなさい。先生たちも命があってこそ授業ができるので、帰ります。だから、許してください」

その上で、こう続けました。

「でも君たちには信頼できるお父さんやお母さん、そして大使館の職員がいるから、絶対に君たちの命は守ってくれる」

子どもたちは、下を向いて黙って聞いていました。

「先生、先に帰らないでよ！」

むしろ、そう言い返してくれた方が、こちらの気は楽になるのかもしれないと思うほど、とてもしんどい沈痛な時間でした。戦争はいつも、大人たちが勝手に始めて、子どもたちや弱い人を巻き込んで不幸にするんです。

5月中旬、危険情報がレベル2になったのち、テヘランに戻りました。咲き誇るバラを満喫したのも束の間、7月31日にテヘランのゲストハウスに滞在中のイスラム組織ハマスの最高幹部、イスマイル・ハニヤ政治局長がイスラエルによって暗殺されたのです。教員たちは再び帰国せざるをえませんでした。

あの頃、テヘランで暮らしていて身の危険を感じることは、あまりありませんでした。無差別な爆撃や自爆テロがあるわけではなく、民間人が暮らすエリアにはミサイルが撃たれることもない。しかし、危険情報レベルが2に引き下げられたのは、もう2024年も終わる12月中旬のことでした。

それまでの4カ月間、テヘランにいる子どもたちに、日本からオンラインでの授業をしていました。コロナ禍の経験から、生徒も教員も自宅から参加させる予定でしたが、保護者の方から寄せられた言葉に、ハッとさせられました。

「子どもたちにとっては、学校という空間が大事だから、学校に通わせてほしい」

コロナ禍では、みんな等しく閉じこもり生活を余儀なくされていましたが、今回は違う。「なんで僕たちだけ学校に行けないの？」。子どもたちは、きっとそんな気持ちを抱いていたのでしょう。

※本記事の全文（7000字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（西田隆之「イラン18時間脱出記」）。

全文では、以下の内容が語られています。

・脱出1時間後に空爆

・700万人のアフガン難民

・警備員は今も学校を守る

（西田 隆之／文藝春秋 2026年6月号）