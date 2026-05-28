■MLB ドジャースーロッキーズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ロッキーズの菅野智之（36）が敵地でのドジャース戦に今季11度目の先発登板。立ち上がり、先頭の大谷翔平（31）に対し、カウント1ー1からの3球目、150.7kmのフォーシームを捉えられ、バックスクリーンに飛び込む先制弾を浴びた。

打球速度は179km、飛距離129mの1発を許した菅野は打者大谷に対し、日米通算8打数7安打3本塁打となった。

さらに、この回”3番・一塁”フリーマンにもソロホームランを浴び初回に2点を失った。

菅野は試合前時点で4勝3敗、防御率3.86。この試合ではドジャースの“二刀流”で出場の大谷翔平（31）と初めての投げ合いとなった。打者・大谷との対戦は菅野がオリオールズに在籍していた25年9月、大谷に47号先頭打者弾を浴びると、続く2打席目でも48号ソロを許し2打席連続被弾。メジャー通算は5打数、4安打、2本塁打。さらに、NPB時代も2打数2安打を許すなど相性が悪かった。

同17日のダイヤモンドバックス戦では今季最長となる7回2失点で今季4勝目を挙げ、日米通算150勝に到達した。