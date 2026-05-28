お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）に出演。交際が報じられていた「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー今川菜緒（29）との結婚を発表した上で、プロポーズの内容を一部明かした。

リリーは「この前ね、紆余（うよ）曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と明かした。婚姻届の承認欄は盛山晋太郎が書いたという。お相手は「フライデー襲撃の」と告白。昨年8月に一部週刊誌で、今川との交際が報じられていた。番組内で今川の名前を出すことはなかったが、リリーの所属元の吉本興業は2人の結婚を認めた。

結婚の決め手は「これは言い方難しいですけど、男の責任ですね。週刊誌に出て迷惑かけた。迷惑かけてんで、本当に」と語った。

さらに「俺らってさ、20年やってるからさ。免疫あるやん、何言われようが。俺らサンドバッグやん。芸人の中でも言いやすい、慣れてるけど。岡山でアナウンサーってこんなさ、あることないことも言われるし。心ない意見とかもやっぱ、週刊誌出たら俺みたいなやつの相手でも言われるの。直で」と語った。

「結構、メンタル的に落ちて。一時期爆発した時があって。『本当にしんどい』って。その時にここは責任取るしかないなと思って、『分かった、別に仕事辞めてええけど、俺が結婚するわ』。それが（プロポーズ）、向こうがどう思ってるか分からないけど」と状況を説明した。

相方の盛山は「カッケー」と驚き「俺、お前にそんなこと言われたことない。俺が責任取るわって、言ったことあるか？」と語った。リリーは「責任取らんもん、俺は」と笑いつつ「それが、向こうがどう思ってるか分からんけどプロポーズかな」と語った。さらに「その時は涙っていうか、そういう感じで。どういう感覚か分からん。聞いてないけど」と明かした。

お相手の今川は愛知県名古屋市出身。同志社大時代にミスコン準グランプリにも輝いた美貌の持ち主で、19年に岡山放送に入社。岡山県出身のリリーとは同局番組での共演をきっかけに親交を深め、交際に至っていた。

リリーはクールな見た目とおとこ気あふれる性格で、芸人界屈指のモテ男としても知られる。交際発覚後に出演した番組などでは結婚についてはぐらかすこともあった。見取り図は「M−1グランプリ」で18年から3年連続決勝進出を果たすなどし、人気コンビに。