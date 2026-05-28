感謝しかない！「もう入らない…」を即解決！服を効率よく収納できる100均の賢い袋

冬物の衣類はかさばりやすいので、押し入れに収納するのも一苦労。ケースに入りきらず、お手上げ状態…そんな悩みを解消してくれる賢い圧縮袋をセリアで発見しました！押し入れケースに2個ピッタリ収納できるサイズで、効率よく衣類を収納できる優れもの。マチ付きなので厚手の衣類を楽に入れられて便利です！

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商品情報

商品名：マチ付き圧縮袋押し入れハーフケース用

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W60×H80×D32cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687374931

もう入らない…を即解決！セリアの『マチ付き圧縮袋押し入れハーフケース用』

冬物の衣類はかさばりやすいので、押し入れに収納するのも一苦労。ケースに入りきらず、お手上げ状態…筆者自身も悩んでいました。

そんなときに見つけたのが、セリアの『マチ付き圧縮袋押し入れハーフケース用』という商品。押し入れケースに2個ピッタリ収納できるサイズの圧縮袋です。

ケースにそのまま収納するとかさばる衣類を、これに入れて圧縮すればよりたくさん収納できます！

100円ショップの圧縮袋の中でも、ありがたい存在であるマチ付き圧縮袋なのも嬉しいポイント。楽に衣類を詰められます。

スライダー付きで、口を閉じる際に指が痛くなりにくいのもGOOD。

また、掃除機で空気を抜くことができるので、体力を削られない点も高評価。吸引仕事率が400W以上のサイクロン掃除機、紙バック式掃除機が使用可能ですが、排気循環式掃除機の使用は不可となっています。

かさばるセーターや羽織りも驚くほどコンパクトに！

よくある布製の収納ケースにパンパンに入った衣類を圧縮してみました。この中には、冬物の厚手のニットや、トレーナーが入っています。

この状態でも既にファスナーがはちきれそうですが、圧縮力を信じてさらに羽織りを2枚追加してみます。

収納目安は、セーターやトレーナーが約6〜12枚です。そんなに入るの！？と疑ってしまうくらい大容量で頼りになります！

マチがあるので袋の大きさに合わせて畳んで、そのまま入れられるのが楽でした。どんどん上に重ねていくだけなので、衣替えのハードルも下がります。

口を閉じる際は、スライダーをゆっくりとスライドさせます。スライダーで圧縮袋を傷つける可能性があるので、勢いよくスライドさせず、必ずゆっくり行うのがポイントです！

口は完全に閉じず5〜6cmほど隙間を開けておき、掃除機のホースを差し込み空気を吸い出すだけでOK。

そのままだとかさばる羽織りや厚手のニットも、かなりぺったんこに…！

掃除機の性能も影響しているのか、やや圧縮しきれていませんが、とてもコンパクトになりました。

追加の衣類を入れたのに、しっかりと収納ケースに収まってくれました。さすがに高さは余裕がないですが四隅には隙間があり、まだ余裕があります。

特にかさばりやすいもこもこのルームウェアや、収納しにくい防寒用の靴下、地味に場所をとるマフラーなどにもおすすめです◎

今回は、セリアの『マチ付き圧縮袋押し入れハーフケース用』をご紹介しました。

毎シーズンやってくる手間な作業を楽にしてくれる、使い手目線の優秀なアイテム♡ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。