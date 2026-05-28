感謝しかない！「もう入らない…」を即解決！服を効率よく収納できる100均の賢い袋
商品情報
商品名：マチ付き圧縮袋押し入れハーフケース用
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：W60×H80×D32cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4905687374931
もう入らない…を即解決！セリアの『マチ付き圧縮袋押し入れハーフケース用』
冬物の衣類はかさばりやすいので、押し入れに収納するのも一苦労。ケースに入りきらず、お手上げ状態…筆者自身も悩んでいました。
そんなときに見つけたのが、セリアの『マチ付き圧縮袋押し入れハーフケース用』という商品。押し入れケースに2個ピッタリ収納できるサイズの圧縮袋です。
ケースにそのまま収納するとかさばる衣類を、これに入れて圧縮すればよりたくさん収納できます！
100円ショップの圧縮袋の中でも、ありがたい存在であるマチ付き圧縮袋なのも嬉しいポイント。楽に衣類を詰められます。
スライダー付きで、口を閉じる際に指が痛くなりにくいのもGOOD。
また、掃除機で空気を抜くことができるので、体力を削られない点も高評価。吸引仕事率が400W以上のサイクロン掃除機、紙バック式掃除機が使用可能ですが、排気循環式掃除機の使用は不可となっています。
かさばるセーターや羽織りも驚くほどコンパクトに！
よくある布製の収納ケースにパンパンに入った衣類を圧縮してみました。この中には、冬物の厚手のニットや、トレーナーが入っています。
この状態でも既にファスナーがはちきれそうですが、圧縮力を信じてさらに羽織りを2枚追加してみます。
収納目安は、セーターやトレーナーが約6〜12枚です。そんなに入るの！？と疑ってしまうくらい大容量で頼りになります！
マチがあるので袋の大きさに合わせて畳んで、そのまま入れられるのが楽でした。どんどん上に重ねていくだけなので、衣替えのハードルも下がります。
口を閉じる際は、スライダーをゆっくりとスライドさせます。スライダーで圧縮袋を傷つける可能性があるので、勢いよくスライドさせず、必ずゆっくり行うのがポイントです！
口は完全に閉じず5〜6cmほど隙間を開けておき、掃除機のホースを差し込み空気を吸い出すだけでOK。
そのままだとかさばる羽織りや厚手のニットも、かなりぺったんこに…！
掃除機の性能も影響しているのか、やや圧縮しきれていませんが、とてもコンパクトになりました。
追加の衣類を入れたのに、しっかりと収納ケースに収まってくれました。さすがに高さは余裕がないですが四隅には隙間があり、まだ余裕があります。
特にかさばりやすいもこもこのルームウェアや、収納しにくい防寒用の靴下、地味に場所をとるマフラーなどにもおすすめです◎
今回は、セリアの『マチ付き圧縮袋押し入れハーフケース用』をご紹介しました。
毎シーズンやってくる手間な作業を楽にしてくれる、使い手目線の優秀なアイテム♡ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。