100均の定番グッズに可愛いタイプ出た♡ゴミも出ないし経済的！奪い合いになりそうな人気商品
商品情報
商品名：くり返しつかえる水ふうせん（デザイン）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480722658
ダイソーで定番人気の水ふうせんに可愛いタイプが登場！
ダイソーで、もはや定番になった繰り返し使える水ふうせん。いつも丸形のシンプルなタイプが多かったのですが、今年は可愛いデザインが登場しました！
今回ご紹介するのは、おもちゃ売り場に陳列されていた『くり返しつかえる水ふうせん（デザイン）』。星形で写真映えも抜群な、繰り返し使えるタイプの水ふうせんです。
今回はこちらの星形を購入しましたが、公式オンラインストアで調べるとハート形もあるようです。
中に水を入れて閉じるだけなので、準備に時間がかからず手軽に遊べるのが嬉しいポイント。従来の水ふうせんのようなテクニックを要しません。
また、左右がつながっているので、ばらけないのもGOOD。紛失しにくいので悲しいアクシデントを防げます。
遊びながらひんやりクールダウン！ゴミも出ずお財布にも優しい◎
準備はとても簡単で、水ふうせんを開いて中に水を入れて閉じるだけ。中を水で満たした状態で閉じると、きれいな状態がキープされます。
形が複雑なので若干閉じにくいですが、コツをつかみさえすればすぐに慣れると思います。
グッと握ると形がつぶれて中から水が飛び出すという仕組み。キャッチボールのように使えば、力加減次第で水がドッと飛び出ます。
破裂させたら負け…のようなルールを作れば、ゲーム性もアップ！暑い季節に遊びながら、ひんやりクールダウンできておすすめです。
今回は、ダイソーの『くり返しつかえる水ふうせん（デザイン）』をご紹介しました。
くり返し使えるのでゴミが出ず、経済的なのも嬉しい限り！ダイソーには他にもさまざまなタイプの水ふうせんが展開されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。