100均の定番グッズに可愛いタイプ出た♡ゴミも出ないし経済的！奪い合いになりそうな人気商品

ダイソーで毎年定番人気の、くり返し使える水ふうせん。いつも丸形のシンプルなタイプが多かったのですが、今年は可愛いデザインが登場していました！写真映えも抜群な星形シルエットの水ふうせん♡中に水を入れて閉じるだけで、準備が簡単なのも魅力です。くり返し使えるからゴミも出ず、お財布にも優しいですよ！

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商品情報

商品名：くり返しつかえる水ふうせん（デザイン）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480722658

ダイソーで定番人気の水ふうせんに可愛いタイプが登場！

ダイソーで、もはや定番になった繰り返し使える水ふうせん。いつも丸形のシンプルなタイプが多かったのですが、今年は可愛いデザインが登場しました！

今回ご紹介するのは、おもちゃ売り場に陳列されていた『くり返しつかえる水ふうせん（デザイン）』。星形で写真映えも抜群な、繰り返し使えるタイプの水ふうせんです。

今回はこちらの星形を購入しましたが、公式オンラインストアで調べるとハート形もあるようです。

中に水を入れて閉じるだけなので、準備に時間がかからず手軽に遊べるのが嬉しいポイント。従来の水ふうせんのようなテクニックを要しません。

また、左右がつながっているので、ばらけないのもGOOD。紛失しにくいので悲しいアクシデントを防げます。

遊びながらひんやりクールダウン！ゴミも出ずお財布にも優しい◎

準備はとても簡単で、水ふうせんを開いて中に水を入れて閉じるだけ。中を水で満たした状態で閉じると、きれいな状態がキープされます。

形が複雑なので若干閉じにくいですが、コツをつかみさえすればすぐに慣れると思います。

グッと握ると形がつぶれて中から水が飛び出すという仕組み。キャッチボールのように使えば、力加減次第で水がドッと飛び出ます。

破裂させたら負け…のようなルールを作れば、ゲーム性もアップ！暑い季節に遊びながら、ひんやりクールダウンできておすすめです。

今回は、ダイソーの『くり返しつかえる水ふうせん（デザイン）』をご紹介しました。

くり返し使えるのでゴミが出ず、経済的なのも嬉しい限り！ダイソーには他にもさまざまなタイプの水ふうせんが展開されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。