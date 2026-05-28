100均で買ったらまさかの想定外！使い心地は抜群なのに惜しい！ピタッとまとまる便利グッズ

いざ充電しようとケーブルに手を伸ばすと、下に落ちていることが多々…。そんなプチストレスから解放してくれるアイテムをダイソーで発見しました。マグネット内蔵のホルダーで、ケーブルを付属のプレートやスチール面にピタッとくっつけて保管できる優れもの。ただ、まさかの想定外の出来事が…！早速ご紹介します！

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商品情報

商品名：ケーブルホルダーマグネットタイプ（2個）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480438832

便利な上に形も可愛い♡ダイソーの『ケーブルホルダーマグネットタイプ（2個）』

いざ充電しようとケーブルに手を伸ばすと、下に落ちていることが多々。その都度かがんでケーブルを拾うのが、少々ストレスに感じていました。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『ケーブルホルダーマグネットタイプ（2個）』をご紹介します。

マグネット内蔵で、付属のプレートやスチール面にピタッとくっつけられるホルダーです。

うねうねとした形がデザイン性もあって、インテリア感覚でおしゃれに使用できますよ！

側面の切り込み部分からケーブルをはめてセットできます。一般的なUSBケーブルは問題なく取り付けることができました。

よく使うケーブルを手の届く場所にまとめておける！

マグネットで着脱できるため、手の届きやすい場所に設置すれば使ってから元に戻すのが楽ちん！散らかり予防にとても良く、周囲を掃除する際にもスムーズです。

強力なマグネットが入っているのか、ピタッとくっついてズルズルと落ちることもありません。ホルダーが2つセットになっているので、よく使うケーブルをまとめておけるのも嬉しい限りです。

ただ、マグネットの接着剤なのか、ホルダーの側面や裏面に白い膜のようなものが所々に付着しており、よく見ると正直なところクオリティは低く感じてしまいました。

使用する分には問題ないですが、気になる方はいるかもしれません。100円の商品なのでこういったことは仕方ない部分ではありますが、まさかの想定外でした…！

今回は、ダイソーの『ケーブルホルダーマグネットタイプ（2個）』をご紹介しました。

惜しい部分はありますが、今までのケーブルホルダーの中でもかなり使いやすいアイテムでした！気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。