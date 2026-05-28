「良きお母さん」第3子妊娠中の元アイドル、30歳誕生日を迎える「娘っちにそっくり」「ますます綺麗に」
「良きお母さん」第3子妊娠中の元アイドル、30歳誕生日を迎える「娘っちにそっくり」「ますます綺麗に」
元AKB48兼SKE48の石田安奈さんは、5月27日に自身のInstagramを更新。30歳の誕生日ショットを公開しました。
【写真】石田安奈の30歳誕生日ショット
「娘っちにそっくりだね」石田さんは「30歳....そして私はまだ1996年の夢に満ちた女の子です。母であり女性であり女の子」とつづり、1枚の写真を投稿。幼い頃の自身と現在の第3子を妊娠中の姿を合成したツーショットです。誕生日ケーキを挟んで過去の自分と現在の自分が優しく見つめ合う、心温まる1枚となっています。
ファンからは、「お誕生日おめでとう」「素敵な30代にしましょーーーっ」「3人目が楽しみだね！！」「ますます綺麗になって、良きお母さんになって本当、尊敬する」「しっかりあんちゃんの面影もあるし、アンジェにもやっぱり似ているよね！」「娘っちにそっくりだね」「素敵な30歳で羨ましいぞ」と、歓喜の声が多く寄せられました。
「おもしろすぎる」26日には「私、明日で30歳になります」と、腹踊りをするユーモアたっぷりの動画を公開していた石田さん。コメントでは、「ヤバい」「おもしろすぎる」といった声が上がりました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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