【女性が選んだ】「横顔が美しいと思う20代女性俳優」ランキング！ 2位「今田美桜」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22日、全国10〜60代の女性282人を対象に、20代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位は、ぱっちりとした瞳と通った鼻筋が印象的な今田美桜さん。横から見た際も、ボリュームのあるまつ毛と綺麗な顎のラインが織りなすシルエットが非常に美しく、まるでお人形のような整い方です。どの角度からカメラを向けられても映えるそのビジュアルは、まさに「全方位美人」と言えます。
▼回答者コメント
「どの角度から見ても綺麗」（30代女性／宮城県）
「日本人らしくもありながら海外ぽい美しさも垣間見える横顔」（20代女性／大阪府）
「あんぱんでの演技の時横顔がきれいだと思った」（60代女性／山口県）
1位に輝いたのは中条あやみさん。ハーフ特有の奥行きのある骨格と、シャープなフェイスラインは、横から見た時にその美しさが最大限に発揮されます。理想的なEライン（横顔の鼻先と下顎を結ぶライン）を持っており、クールさと優雅さが同居したその横顔は、見る者を圧倒する気品を放っています。
▼回答者コメント
「鼻筋がきれいでシュッとした美人なので横顔も綺麗だと思います」（30代女性／京都府）
「KATEのイメージキャラクターを務められ、お店で見るたびにメイクが映える方だと」（30代女性／広島県）
「外国人のような鼻の高さがある新しい時代の顔だなと思いました」（40代女性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：今田美桜／58票
2位は、ぱっちりとした瞳と通った鼻筋が印象的な今田美桜さん。横から見た際も、ボリュームのあるまつ毛と綺麗な顎のラインが織りなすシルエットが非常に美しく、まるでお人形のような整い方です。どの角度からカメラを向けられても映えるそのビジュアルは、まさに「全方位美人」と言えます。
「どの角度から見ても綺麗」（30代女性／宮城県）
「日本人らしくもありながら海外ぽい美しさも垣間見える横顔」（20代女性／大阪府）
「あんぱんでの演技の時横顔がきれいだと思った」（60代女性／山口県）
1位：中条あやみ／69票
1位に輝いたのは中条あやみさん。ハーフ特有の奥行きのある骨格と、シャープなフェイスラインは、横から見た時にその美しさが最大限に発揮されます。理想的なEライン（横顔の鼻先と下顎を結ぶライン）を持っており、クールさと優雅さが同居したその横顔は、見る者を圧倒する気品を放っています。
▼回答者コメント
「鼻筋がきれいでシュッとした美人なので横顔も綺麗だと思います」（30代女性／京都府）
「KATEのイメージキャラクターを務められ、お店で見るたびにメイクが映える方だと」（30代女性／広島県）
「外国人のような鼻の高さがある新しい時代の顔だなと思いました」（40代女性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)