「凄過ぎて言葉がない」村上宗隆、ついに大台到達の20号アーチ！両リーグトップに1本差　3試合連続の一発に「また打っててドン引き」「日本でもよく見たホームラン」

村上が20号アーチを放った(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月27日、本拠地でのツインズ戦に「2番・DH」で先発出場し、7回一死の第5打席で大台到達となる20号ソロを左中間席へ運んだ。

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村上は3試合連発でリーグ20号一番乗り。両リーグトップのカイル・シュワバー（フィリーズ）に1本差に迫っている。

打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、飛距離は432フィート（約132メートル）、角度24度を計測する逆方向への一発だった。

SNS上のファンからは「凄過ぎて言葉がない」「村上宗隆さんまた打っててドン引き」「村上宗隆さんまたHR打ったの」「村上えっぐ 日本でもよく見たホームラン 20号おめでとう」と、続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]