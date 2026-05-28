俳優の吉岡里帆さんは5月26日、自身のInstagramを更新。プライベートと思われる友人とのショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：吉岡里帆さん公式Instagramより）

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俳優の吉岡里帆さんは5月26日、自身のInstagramを更新。プライベートと思われる友人とのショットを披露しました。

【写真】吉岡里帆、海でリラックスする姿

「リフレッシュ出来てたみたいで良かった」

吉岡さんは「お休みできたら次どこ行こう……おすすめあったら教えてください」とつづり、11枚の写真を投稿。チャラン・ポ・ランタンのももさんとのプライベートと思われる旅の様子を披露しています。1枚目は海が広がる美しい浜辺で2人が寝転がるリラックスした姿です。

ほかにも浜辺で語り合ったり、遊んだりする楽しげなカットが続き、11枚目には2人が爆笑する仲良しツーショットも。充実した休日が伝わる投稿となっています。

ファンからは、「素敵な写真たちですね」「ぜひ、四国へ」「かわいいぃぃ　また、長崎にきてぇぇ」「里帆ちゃんかわいい〜大好き」「最後の笑顔が最高ですね」「なんかリフレッシュ出来てたみたいで良かったですー」「金沢いいよ！」「素敵な景色ですね　童心に帰ったよう」との声が寄せられました。

楽屋ショットも披露

自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開している吉岡さん。20日の投稿では「瀬々敬久監督、最新作。映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』」とつづり、映画内の衣装を着た楽屋ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)