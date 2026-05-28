「童心に帰ったよう」吉岡里帆、海でのプライベート？ ショット公開「最後の笑顔が最高」「素敵な景色」
俳優の吉岡里帆さんは5月26日、自身のInstagramを更新。プライベートと思われる友人とのショットを披露しました。
【写真】吉岡里帆、海でリラックスする姿
ほかにも浜辺で語り合ったり、遊んだりする楽しげなカットが続き、11枚目には2人が爆笑する仲良しツーショットも。充実した休日が伝わる投稿となっています。
ファンからは、「素敵な写真たちですね」「ぜひ、四国へ」「かわいいぃぃ また、長崎にきてぇぇ」「里帆ちゃんかわいい〜大好き」「最後の笑顔が最高ですね」「なんかリフレッシュ出来てたみたいで良かったですー」「金沢いいよ！」「素敵な景色ですね 童心に帰ったよう」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】吉岡里帆、海でリラックスする姿
「リフレッシュ出来てたみたいで良かった」吉岡さんは「お休みできたら次どこ行こう……おすすめあったら教えてください」とつづり、11枚の写真を投稿。チャラン・ポ・ランタンのももさんとのプライベートと思われる旅の様子を披露しています。1枚目は海が広がる美しい浜辺で2人が寝転がるリラックスした姿です。
ファンからは、「素敵な写真たちですね」「ぜひ、四国へ」「かわいいぃぃ また、長崎にきてぇぇ」「里帆ちゃんかわいい〜大好き」「最後の笑顔が最高ですね」「なんかリフレッシュ出来てたみたいで良かったですー」「金沢いいよ！」「素敵な景色ですね 童心に帰ったよう」との声が寄せられました。
楽屋ショットも披露自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開している吉岡さん。20日の投稿では「瀬々敬久監督、最新作。映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』」とつづり、映画内の衣装を着た楽屋ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)