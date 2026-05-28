◇ナ・リーグ ロッキーズ ― ドジャース（2026年5月27日 ロサンゼルス）

ロッキーズの菅野智之投手（36）が27日（日本時間28日）、敵地ドジャース戦に先発。「1番・投手兼DH」で先発したドジャース・大谷翔平投手（31）と初回に対戦し、先頭打者本塁打を打たれた。1ボール1ストライクからの3球目、外角から真ん中寄りの93.7マイル（約150.8キロ）のフォーシームをセンターへ運ばれた。

菅野は4月17日の本拠ドジャース戦に先発し、4回5失点で敗戦投手となった。大谷とは3打数2安打。二塁打、右前打、二ゴロで、日米通算で初めてアウトを奪った。大谷とはNPB時代に2打数2安打、昨年9月のメジャー初対戦でも先頭打者弾を含む2本塁打を浴び、日米通算7打数6安打だった。

1死後、3番・フリーマンにも左中間へソロを浴びた。いきなり2失点し、投手・大谷との投げ合いで苦しい立ち上がりとなった。

菅野はここまで10試合の先発で4勝3敗、防御率3.86。今月16日（同17日）のダイヤモンドバックス戦で4勝目を挙げ、日米通算150勝を達成した。前回登板となった22日（同23日）の同戦でも移籍後最長の6回2/3を投げて2失点と好投していた。