「ホワイトソックス１５−２ツインズ」（２７日、シカゴ）

ホワイトソックスが今季最多１８安打を放ち、１５点を奪って大勝。再び貯金１とした。

村上宗隆内野手は七回に３試合連続本塁打となる２０号ソロを放つなど、４打数２安打１打点。日本選手のルーキーとしては歴代１位の大谷翔平にあと２本に迫った。大谷は２０号に６５試合２６０打席目での到達。村上は５５試合２４０打席目での到達で、日本選手最速となった。

アストロズのアルバレスが２本塁打を放って並ばれたが、ＭＬＢトップに立つフィリーズのシュワバーに１本に迫った。打点もリーグトップに１とした。

ホワイトソックスは初回、先発サンドリンが先頭のバクストンに２球目を振り抜かれ、中堅左へ先制ソロを浴びた。

それでも打線は二回に連打で無死一、二塁とすると、ヒルが初球で送りバントを決めて、アントナッチが中前へ逆転の２点中前適時打を放った。

３−１の五回には村上が大量得点の起点となる。２打席凡退で迎えた３打席目。先頭で四球を選ぶと、打線がつながって打者９人で５安打５得点を奪った。

さらに村上は８−１で迎えた六回に先頭で左前打を放ち、３試合連続安打。すると、次打者の２球目にスタート。投手が始動する前からステップを刻み、“フライング”気味のスタートで二盗を決めた。１死後、グリチュクの左前適時打で９点目のホームを踏んだ。

そして、七回に待望の一発が飛び出す。マイドロスの満塁弾が飛び出した後、右腕・アダムズの外角直球を左中間席へ運んだ。

村上は３年連続１００敗超から驚異的な巻き返しのシーズンを送っているホワイトソックスをけん引している。