【ファミマふるさと納税】自宅に届く「宅配型」の返礼品を追加 - すぐ使える「電子回数券」と2通りから選択可能に

【ファミマふるさと納税】自宅に届く「宅配型」の返礼品を追加 - すぐ使える「電子回数券」と2通りから選択可能に