乃木坂46金川紗耶「久しぶりのディズニーシー」満喫ショット公開「帽子が似合ってる」「一緒に行きたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】乃木坂46の金川紗耶が5月27日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでの姿を公開し、話題となっている。
【写真】24歳乃木坂メンバー「帽子が似合ってる」久々ディズニーシー満喫ショット
金川は「久しぶりのディズニーシー」とつづり、写真を投稿。「＃この帽子可愛い」「＃お手てがお気に入り」とハッシュタグを付けて記し、ミッキーマウスが大きく口を開けたように見える帽子を被り、サングラスのレンズが隠れる程度の大きさのミッキーマウスの手のモチーフを持つ姿を披露している。
この投稿には「リフレッシュできてよかった」「本気で可愛すぎる」「どの写真でも可愛さが溢れてる」「彼女感あふれる写真でドキドキ」「帽子が似合ってる」「一緒に行きたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳乃木坂メンバー「帽子が似合ってる」久々ディズニーシー満喫ショット
◆金川紗耶、東京ディズニーリゾートの様子を報告
金川は「久しぶりのディズニーシー」とつづり、写真を投稿。「＃この帽子可愛い」「＃お手てがお気に入り」とハッシュタグを付けて記し、ミッキーマウスが大きく口を開けたように見える帽子を被り、サングラスのレンズが隠れる程度の大きさのミッキーマウスの手のモチーフを持つ姿を披露している。
◆金川紗耶の投稿に反響
この投稿には「リフレッシュできてよかった」「本気で可愛すぎる」「どの写真でも可愛さが溢れてる」「彼女感あふれる写真でドキドキ」「帽子が似合ってる」「一緒に行きたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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