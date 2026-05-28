バタースイーツ専門店監修の『バターステイツクレープ』、セブンーイレブン限定で発売

セブンーイレブンは、グレープストーンが展開するバタースイーツ専門店｢バターステイツ」の監修商品『バターステイツクレープ』を、2026年6月1日〜6月7日までの間、発売する。

また、『7カフェ バターステイツクッキー』は、5月26日からセブンーイレブン・イトーヨーカドーなどで順次発売している。

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◆バターステイツクレープ

【価格】

1個 321.84円(本体価格298円)

【発売日】

2026年6月1日〜6月7日

【販売店】

全国のセブンーイレブン

バターが香るもちもちクレープ生地で、バター風味のムースとホイップクリームを包んでなめらかな味わいに仕立てた。ほろ苦いバタースコッチ風ソースが味わいのアクセントになっている。クッキーの特徴である、ザクッとほぐれる食感を楽しめるよう、ザクザクのクッキークランブルも忍ばせた。

◆7カフェ バターステイツクッキー

【価格】

321.84円(本体価格298円)

【内容量】

個包装3個入

【販売スケジュール】

〈1〉5月26日〜順次:千葉･関西･兵庫･京滋･奈良

〈2〉6月2日〜順次:北海道･新潟北陸･長野山梨･岡山中四国

〈3〉6月9日〜順次:静岡東海･九州･沖縄

〈4〉6月16日〜順次:東京京浜･神奈川

〈5〉6月23日〜順次:東北･北関東･埼玉

「銀のぶどう」がプロデュースするバタースイーツ専門店「バターステイツ」の人気商品であるバタークッキーを、食べきりやすい個包装にしたオリジナル商品。累計販売数は1,470万個販売を突破した。

バター含有率34%を誇るたっぷりのバターを練り込んだ生地を焼く“なだれとろけ製法”により、バターがとろけて独特な形のクッキーに仕上げた。バターの濃厚な味わいと香ばしさが楽しめる。

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