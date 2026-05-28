辻希美の夫・杉浦太陽、前歯が抜けた三男・幸空（こあ）くんとの2ショットに反響「どんどん似てきてる」「可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の杉浦太陽が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。上前歯が抜けた三男の幸空（こあ）くんの写真を公開し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん夫「どんどん似てきてる」前歯が抜けた三男との2ショット
杉浦は「コア、前歯が抜けました」とコメントを添え、左上の前歯が抜けた幸空くんの写真を公開。口を大きく開けて両手でピースサインを作る幸空くんと、笑顔で密着する自身の2ショットを披露している。なお、幸空くんの目と鼻の部分には「こんにち歯」と書かれた歯の形のスタンプが押されている。
これらの投稿に、ファンからは「どんどん似てきてる」「可愛い」「子どもの歯が抜けてる姿って微笑ましい」「見事に抜けたね」「めっちゃいい笑顔」「もう歯が抜けるお年頃なんだね」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「どんどん似てきてる」前歯が抜けた三男との2ショット
◆杉浦太陽、三男との2ショットを公開
杉浦は「コア、前歯が抜けました」とコメントを添え、左上の前歯が抜けた幸空くんの写真を公開。口を大きく開けて両手でピースサインを作る幸空くんと、笑顔で密着する自身の2ショットを披露している。なお、幸空くんの目と鼻の部分には「こんにち歯」と書かれた歯の形のスタンプが押されている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「どんどん似てきてる」「可愛い」「子どもの歯が抜けてる姿って微笑ましい」「見事に抜けたね」「めっちゃいい笑顔」「もう歯が抜けるお年頃なんだね」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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