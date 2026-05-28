【HG Newギロロロボ】 【HG Newクルルロボ】 【HG Newドロロロボ】 【HG Newタママロボ】 10月～2027年1月 発売予定 価格：各3,080円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG Newギロロロボ」「HG Newクルルロボ」「HG Newドロロロボ」「HG Newタママロボ」をそれぞれ10月から2027年1月に発売する。価格は各3,080円。

本製品は、アニメ「ケロロ軍曹」シリーズより、「ギロロロボ」「クルルロボ」「ドロロロボ」「タママロボ」の4機を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化するもの。

今回2026年10月から12月発売予定の新商品情報「HOBBY NEW ITEM INFO.」にて本製品が発表され、各商品ページで詳細を確認することができる。

「HG Newギロロロボ」

発売日：2026年11月 付属品バックパック×1式シールド×1アックス×1エフェクトパーツ×1式自立用パーツ×1シール×1武装×1式

「ケロロアクションシステム」を搭載し、躍動感のあるポージングが可能で、クリアカラーのエフェクトパーツが付属しているほか、専用ライフルや巨大キャノンなど、様々な武装が付属している。

武装は組み換えることで、巨大な合体キャノンに変形可能で、別売りの「ケロロ軍曹プラモコレクション ギロロロボMk-II」などに付属のギロロ伍長フィギュアをコクピットに搭乗させることができる。

また、他小隊ロボのバックパックが合体し、巨大バックパックになる連動ギミックを搭載している。

「HG Newクルルロボ」

発売日：2026年10月 付属品バックパック×1式シールド×1アックス×1ケロンガン×1ドローンパーツ×1式エフェクトパーツ×1式自立用パーツ×1シール×1リード線×1

「ケロロアクションシステム」を搭載し、躍動感のあるポージングが可能で、クリアカラーのエフェクトパーツが付属しているほか、シールド、ケロンガンが付属している。

バックパックを組み換えることで、フルアーマー形態に変形可能で、リード線が付属し、インコム射出状態を再現できる。

別売りの「ケロロ軍曹プラモコレクション クルルロボMk-II」などに付属のクルル曹長フィギュアをコクピットに搭乗させることができるほか、他小隊ロボのバックパックが合体し、巨大バックパックになる連動ギミックを搭載している。

「HG Newドロロロボ」

発売日：2026年12月 付属品バックパック×1式ドロロ用刀×1シールド×1アックス×1ケロンガン×1エフェクトパーツ×1式自立用パーツ×1シール×1武装×1式

「ケロロアクションシステム」を搭載し、躍動感のあるポージングが可能で、クリアカラーのエフェクトパーツが付属しているほか、シールド、ケロンガンが付属している。

装備は組み換えることで、巨大手裏剣に変形可能で、別売りの「ケロロ軍曹プラモコレクション ドロロロボMk-II」などに付属のドロロ兵長フィギュアをコクピットに搭乗させることができる。

また、他小隊ロボのバックパックが合体し、巨大バックパックになる連動ギミックを搭載している。

「HG Newタママロボ」

発売日：2027年1月 付属品バックパック×1式シールド×1アックス×1ケロンガン×1エフェクトパーツ×1式自立用パーツ×1シール×1

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

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