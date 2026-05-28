【ドラゴンクエストねんどモンスターズ スライム】 10月 発売予定 価格：770円 【ドラゴンクエストねんどモンスターズ 勇者スライム】 10月 発売予定 価格：990円 【ドラゴンクエストねんどモンスターズ エンゼルスライム】 10月 発売予定 価格：990円 【ドラゴンクエストねんどモンスターズ スライムナイト】 10月 発売予定 価格：1,320円

BANDAI SPIRITSは、クラフトキット「ドラゴンクエストねんどモンスターズ」4商品を5月28日より順次予約受付を開始する。発売は10月を予定している。

本商品はRPG「ドラゴンクエスト」シリーズから「スライム」、「勇者スライム」、「エンゼルスライム」、「スライムナイト」を粘土×プラモデルのクラフトキットで立体化。

型に粘土を詰めてスライム本体を作り、目などの付属パーツを差し込むことでスライムが完成する。また、飾って楽しめるコマンド台座が付属。離型パーツとヘラを使用してちいさなメダルを作成できる。

ドラゴンクエストねんどモンスターズ スライム

10月 発売予定

価格：770円

本商品では「スライム」を作ることができ、目は10種類のシールから選択して貼り付け可能、口は2種類より選択することができる。

ドラゴンクエストねんどモンスターズ 勇者スライム】

10月 発売予定

価格：990円

本商品では剣と盾と冠を持たせて「勇者スライム」を作ることができ、目は5種類のシールから選択して貼り付け可能、口は2種類より選択できる。

ドラゴンクエストねんどモンスターズ エンゼルスライム】

10月 発売予定

価格：990円

本商品では天使のリングや羽を差し込んで「エンゼルスライム」を作ることができ、目は5種類のシールから選択して貼り付け可能、口は2種類より選択できる。

ドラゴンクエストねんどモンスターズ スライムナイト】

10月 発売予定

価格：1,320円

本商品では組み立てたナイトをスライムに乗せることで「スライムナイト」を作ることができ、目は5種類のシールから選択して貼り付け可能、口は2種類より選択することができる。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX