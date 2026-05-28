「ドラゴンクエストねんどモンスターズ」4種が5月28日より順次予約開始スライム、勇者スライム、エンゼルスライム、スライムナイトが登場
【ドラゴンクエストねんどモンスターズ スライム】 10月 発売予定 価格：770円 【ドラゴンクエストねんどモンスターズ 勇者スライム】 10月 発売予定 価格：990円 【ドラゴンクエストねんどモンスターズ エンゼルスライム】 10月 発売予定 価格：990円 【ドラゴンクエストねんどモンスターズ スライムナイト】 10月 発売予定 価格：1,320円
10月 発売予定
10月 発売予定
10月 発売予定
10月 発売予定
BANDAI SPIRITSは、クラフトキット「ドラゴンクエストねんどモンスターズ」4商品を5月28日より順次予約受付を開始する。発売は10月を予定している。
本商品はRPG「ドラゴンクエスト」シリーズから「スライム」、「勇者スライム」、「エンゼルスライム」、「スライムナイト」を粘土×プラモデルのクラフトキットで立体化。
型に粘土を詰めてスライム本体を作り、目などの付属パーツを差し込むことでスライムが完成する。また、飾って楽しめるコマンド台座が付属。離型パーツとヘラを使用してちいさなメダルを作成できる。
ドラゴンクエストねんどモンスターズ スライム
10月 発売予定
価格：770円
本商品では「スライム」を作ることができ、目は10種類のシールから選択して貼り付け可能、口は2種類より選択することができる。
ドラゴンクエストねんどモンスターズ 勇者スライム】
10月 発売予定
価格：990円
本商品では剣と盾と冠を持たせて「勇者スライム」を作ることができ、目は5種類のシールから選択して貼り付け可能、口は2種類より選択できる。
ドラゴンクエストねんどモンスターズ エンゼルスライム】
10月 発売予定
価格：990円
本商品では天使のリングや羽を差し込んで「エンゼルスライム」を作ることができ、目は5種類のシールから選択して貼り付け可能、口は2種類より選択できる。
ドラゴンクエストねんどモンスターズ スライムナイト】
10月 発売予定
価格：1,320円
本商品では組み立てたナイトをスライムに乗せることで「スライムナイト」を作ることができ、目は5種類のシールから選択して貼り付け可能、口は2種類より選択することができる。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX