◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・投手」で先発出場し、１回裏先頭の１打席目に、今季３本目で通算２８本目となる初回先頭打者本塁打を放った。６試合ぶりの本塁打となる９号ソロは、２登板連続となる登板日の先頭弾となった。

１回表は２死から四球を与えたが無安打無失点で好発進を切った大谷。休む暇なく打席に立つと、カウント１―１から真ん中に甘く入った菅野の９３・７マイル（約１５０・８キロ）直球を中堅に運んだ。打球速度は１１１・３マイル（約１７９・１キロ）、打球角度２１度で、打球角度は２１度。本拠地は大盛り上がりとなった。

菅野智之投手（３６）と自身初めて日本人先発との投げ合い。打者・大谷としては菅野とは、昨年９月に２打席連続弾を放つなど、試合前の時点で日米通算７打数６安打２本塁打と相性抜群だった。４試合目の対戦でまたしてもアーチを描いた。

前日２６日（同２７日）の本拠地・ロッキーズ戦は３点リードの４回１死二、三塁で迎えた３打席目、先発フリーランドのチェンジアップが右手を直撃。苦悶の表情を浮かべた。トレーナーも状態を確認し、プレーは続行となったが、５回に回ってきた４打席目に代打が送られて、打者として出場した試合では今季初の途中交代となった。ロバーツ監督が状態を「大丈夫だと思う。手かパッドに当たった感じで、小指にも少しかすったみたいだけど、状態としては問題ないと思ってる」と説明。試合後には「打席に立つかどうかはまだ決めていない」と、二刀流出場から一転、投手専念の可能性も示唆していたが、打席に立ってアーチを描いた。

前回登板の２０日（同２１日）の敵地・パドレス戦でも先頭打者本塁打。今季はこの試合が９試合目の登板だが、うち４試合は投手に専念して打席には立たず、登板日の本塁打は同試合での先頭弾が初めてだった。先発投手の先頭弾は、メジャーのレギュラーシーズンで初の快挙でもあった。その後は５試合連続で本塁打が出ていなかったが、２登板連続で登板日にアーチを描いた。