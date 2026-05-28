【リオデジャネイロ（ブラジル）２７日＝沢田啓明】６月１１日開幕の北中米Ｗ杯で史上最多６度目の優勝を目指すブラジル代表が２７日、リオデジャネイロ郊外の代表トレーニングセンターに集結した。

今月３０日に行われる欧州チャンピオンズリーグ決勝に出場し、試合後に合流する３選手（アーセナルのＤＦガブリエル・マガリャンエス、ＦＷガブリエル・マルチネッリ、パリＳＧのＤＦマルキーニョス）を除く、ネイマールら２３選手が、メディカルチェックを行った後、筋肉トレーニングなどで汗を流した。

ボールを使った練習は２８日から。３１日にリオデジャネイロでパナマ代表と壮行試合を行なった後、米・ニュージャージー州の合宿地へ出発。６月６日にエジプト代表とＷ杯前最後の強化試合を行う。

史上最多５度のＷ杯優勝を誇るブラジル代表は、２００２年日韓Ｗ杯以降は優勝から遠ざかっており、自国開催の１４年（４位）Ｗ杯以外は準々決勝で姿を消している。昨年５月には５度の欧州ＣＬ制覇を成し遂げた世界的名将のカルロ・アンチェロッティ監督を招聘（しょうへい）し、王国再建を託した。

ブラジルは１次リーグＣ組に入り、初戦は１３日にモロッコ代表、第２戦は１９日にハイチ代表、第３戦は２４日にスコットランド代表と対戦する。１次リーグの結果によっては、決勝トーナメント１回戦で日本と対戦する可能性もある。