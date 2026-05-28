5月23日、秋篠宮家の次女・佳子さまと長男・悠仁さまは東京都渋谷区の国学院大学博物館で、日本とベルギーの修好160周年を記念した特別展を視察した。姉弟での"ペア公務"は、昨年9月の「世界陸上」への隣席以来、約8か月ぶり。2人の様子について、当日取材を担当した記者はこう振り返る。

【写真】ぱっと目を引く明るいトーンの佳子さまと、落ち着いた暗めのトーンで揃えた悠仁さま（全身）ほか

「悠仁さまが展示品について感想を述べると、佳子さまは『うんうん』と笑顔で頷かれる。成年皇族として先輩でもある佳子さまが、昨年公務デビューしたばかりの悠仁さまを優しく見守っているご様子が随所に垣間見え、とても微笑ましく思いました」

そして佳子さまと言えば、公務のたびに装いに注目が集まっている。この日も初夏を思わせる爽やかでエレガントなコーディネートが光っていた。

「真っ白なスーツに真っ白なインナーを合わせた純白のお洋服に、バッグや靴、イヤリングなどの小物はすべてティファニーブルーで統一。くすみのない純白のお洋服に鮮やかなティファニーブルーが映えるコーディネートは、透明感のある佳子さまによくお似合いでした。一方、悠仁さまは黒いスーツに赤いネクタイを合わせた、どちらかと言うと秋や冬を思わせる装いでした」（同前）

ぱっと目を引く明るいトーンの佳子さまと、落ち着いた暗めのトーンで揃えた悠仁さま。正反対の2人の装いにネット上では、〈佳子さまが華やかすぎて、悠仁さまがお付きの人と同化している〉〈統一感がなさすぎる〉〈天皇家のようにリンクコーデをしたらいいのに〉といった声が上がっている。

実際、天皇ご一家はお揃いでお出ましになる際、色味を合わせたリンクコーデを組むことが多い。前出の皇室担当記者は言う。

「5月1日、静養のため栃木県の御料牧場に入られた際も、ご一家は淡いピンクを取り入れたリンクコーデでお出ましになりました。この日だけでなく、昨年12月にバレエ『くるみ割り人形』をご覧になった際も、クリスマスを思わせる深い赤色のリンクコーデを組まれていました。基調となるカラーはその時々によってふさわしい色を選ばれている印象で、おそらく、事前に『この場にはこの色がいいんじゃないか』とご家族で相談なさっているのでしょう」

悠仁さまは成年皇族として公務デビューを果たしたばかり。佳子さまや秋篠宮夫妻と一緒に公務へ臨む機会はこれからもたくさんあるはずだ。家族とのリンクコーデが見られる日もそう遠くないのかもしれない。