◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦で「１番・投手」で先発出場し、初回のマウンドでは、先頭マッカーシーを圧巻の３球三振を奪った。２死から３番ラムフィールドに四球は与えたが、無失点で切り抜けた。ロッキーズ先発は菅野智之投手（３６）で、自身初めて日本人先発との投げ合いとなる。

前日の本拠地・ロッキーズ戦は３点リードの４回１死二、三塁で迎えた３打席目、先発フリーランドのチェンジアップが右手を直撃。苦悶の表情を浮かべた。トレーナーも状態を確認し、プレーは続行となったが、５回に回ってきた４打席目に代打が送られて、今季初の途中交代となった。ロバーツ監督が状態を説明。指揮官は「大丈夫だと思う。手かパッドに当たった感じで、小指にも少しかすったみたいだけど、状態としては問題ないと思ってる」と説明。試合後にロバーツ監督は「打席に立つかどうかはまだ決めていない」と、二刀流出場から一転、投手専念の可能性も示唆していた。

ついに日本人先発との投げ合いが実現した。シーズン中ではエンゼルス時代の２２年６月９日の本拠地・レッドソックス戦で実現。大谷が先発で７回、沢村拓一が６回から２番手で１イニングを投げた。オープン戦ではエンゼルス時代の２３年２月２８日に同学年右腕の藤浪晋太郎（当時アスレチックス）と先発投げ合いはあったが、先発同士ではシーズン中は１度もなく、この日は待望の一戦だった。