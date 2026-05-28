“元プロ野球選手”ラミレス氏の妻・美保さん、ダウン症の10歳長男の証明写真“比較ショット”を公開「3年でこんなに成長」 愛の手帳更新で成長を実感
元横浜DeNAベイスターズ監督のアレックス・ラミレス氏（51）の妻・美保さんが26日、自身のブログを更新。ダウン症であることを公表している長男・剣持さん（けんじ・10）の“愛の手帳”更新を報告し、成長ぶりにしみじみと思いをつづった。
【写真】「児童から少年へ。感慨深いわ〜！」ダウン症の長男・剣持さんの3年前＆現在の比較ショット
美保さんは、ラミレス氏と2015年4月に結婚。2人の間には、剣持さん、次男・寿凛さん（じゅり・8）、長女・莉明さん（りあ・6）、三男・杏気さん（あんげ・3）が誕生し、ブログでは家族6人のにぎやかな日々の生活の様子を伝えている。
この日、美保さんは「子供の成長」と題してブログを更新し、「長男ケンジの 愛の手帳、更新」と報告。「3年でこんなに成長」とつづり、証明写真が入った現在と3年前の“愛の手帳”の写真を公開した。
美保さんは、幼さの残る表情の3年前の写真と、凛々しさが増した現在の剣持さんの写真を見比べながら「児童から少年へ。感慨深いわ〜！」と、息子の成長への思いをつづった。
この投稿に、ファンからも「すっかりお兄さん」「めっちゃお兄ちゃんになったー」との声が寄せられている。
【写真】「児童から少年へ。感慨深いわ〜！」ダウン症の長男・剣持さんの3年前＆現在の比較ショット
美保さんは、ラミレス氏と2015年4月に結婚。2人の間には、剣持さん、次男・寿凛さん（じゅり・8）、長女・莉明さん（りあ・6）、三男・杏気さん（あんげ・3）が誕生し、ブログでは家族6人のにぎやかな日々の生活の様子を伝えている。
美保さんは、幼さの残る表情の3年前の写真と、凛々しさが増した現在の剣持さんの写真を見比べながら「児童から少年へ。感慨深いわ〜！」と、息子の成長への思いをつづった。
この投稿に、ファンからも「すっかりお兄さん」「めっちゃお兄ちゃんになったー」との声が寄せられている。