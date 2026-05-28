鬼怒川の堤防が決壊して住宅が濁流にのまれ、甚大な被害をもたらした11年前の“常総水害”。洪水の専門家による分析で、浸水した地域では雨量が少なかったことが分かりました。避難に役立つ防災気象情報が刷新されるのを前に、この水害の教訓を考えます。

■常総市の面積の約3分の1が浸水

2015年9月。茨城県常総市を流れる一級河川・鬼怒川の堤防が決壊。すさまじい濁流が押し寄せ、多くの住民が危機的な状況に陥りました。茨城県の西側に位置する常総市では、鬼怒川からあふれ出た水が住宅を襲い、市の面積の約3分の1が浸水しました。

この“常総水害”では、災害関連死を含めて15人が亡くなっています。

■線状降水帯が次々と…記録的豪雨に

鬼怒川はなぜ濁流と化したのでしょうか。京都大学防災研究所の佐山敬洋教授を訪ねました。鬼怒川の氾濫により浸水した地域の調査を行った、洪水の専門家です。

常総水害の時、何が起きていたのでしょうか。「当時の雨の分布を表したものです。線状降水帯が発生して、関東一円を雨が覆っています」。佐山教授が示したデータを見ると、大きな線状降水帯が、縦一直線に伸びていました。

この時、関東地方では台風から変わった温帯低気圧の影響で大雨に。線状降水帯が次々と発生し、関東・東北地方では16地点で観測史上最大を更新するという、記録的な豪雨となりました。

しかし、その降水量を地図に重ねてみると意外なことが分かりました。「北側の日光市の辺りに雨が集中しています。鬼怒川の上流でたくさん雨が降って、浸水が起きた常総市周辺では雨の量は少ないということが言えます」

■危険を感じない雨量の地域で発災

被害に遭った常総市の住民は、当時の天気について「そのときは降ってないです。（日常の風景との変化は）全然、まったく。前の日に大雨降ったくらいの感覚で…」と振り返ります。

改めて決壊当時の映像を見ると、住民の証言通り、雨は降っていません。この水害は、危険を感じる雨量ではなかった地域で起きました。



■上流で枝分かれし、山中に広がる流域

鬼怒川の流域は上流で枝分かれし、栃木県日光市の山中に広がっています。その周辺は多くの雨が降っていた地域です。

佐山教授

「（鬼怒川）上流でたくさん雨が降って、雨が下流に流れていきます。それに伴って（下流の常総市周辺で）川の水位が上昇して堤防の決壊になった」

■浸水まで7時間でも…多くの救助者

鬼怒川の氾濫は、上流で降った雨が下流に集まった結果、引き起こされました。自衛隊などに救助された人は約4300人に上りました。決壊から浸水まで時間的猶予があった地域でも、避難できなかった人が多くいました。

当時の常総市役所の様子を記録した映像があります。決壊現場からは約9キロ離れていますが、床上浸水する被害に遭いました。堤防の決壊から浸水が始まるまでに7時間ほどありましたが、この周辺でも多くの人が救助されています。

■「やっぱり早めに避難すべき」

決壊現場から6キロほど離れた場所に住んでいて被災した、常総市の人に聞きました。顔の辺りまで水が来たといいます。水が来る前に鬼怒川の決壊についてはテレビで見て知っていたそうですが、避難についてどう考えていたのでしょうか。

「ここまでは来ないだろうと。避難指示もあったらしいが、ちょっと様子を見とこうと」

そうしているうちに水が到達し、逃げることができなくなったということです。「やっぱり早めに避難すべき。そういう状況になる前に。ならないかもしれないけど、避難しておくことが大事」

■防災気象情報と警戒レベルをひも付け

その避難の判断に役立つ防災気象情報が、28日から新しく変わります。河川氾濫を例に見てみると、警報などの名称に加えてレベルの数字がついています（レベル5は氾濫特別警報、レベル1は早期注意情報など）。

これに自治体の発表する警戒レベルがひも付くことで、取るべき避難行動の目安が直感的に分かるようにする狙いがあります。こうした情報を基に速やかな行動が取れるよう、事前に避難場所の確認をしておくことが重要です。

（5月27日『news zero』より）