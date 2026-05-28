お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が27日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。歌手・あの（年齢非公表）がテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）内での発言をめぐって騒動を受けてコメントした。

山里はあの出演のドラマについて触れる流れで「本当、今はあれよ。この前もね、あのちゃんと番組で一緒だったけど。いろいろ大変だね、このご時世は。難しいよ。番組で、昨今よくある“嫌いな人を言う”みたいくだりの云々かんぬんで」とあのの騒動に言及した。

かつて自身の出演番組でもゲーム内で「嫌いな人を言う」という企画が持ち上がったことがあったといい、それでも、すでにキャリアのある芸人たちが多く出演する番組だったこともあり、スタッフも出演者の話を聞いてくれ、企画がなくなったと説明。そのうえで「あのちゃんの場合は、あのちゃんの初期の頃から一緒にやってる、番組を立ち上げている人で。一緒に二人三脚でやってきてるという中では、そこは難しいと思う。やっぱやらない、というのは」とあのに見解を示した。

あのちゃんがアイドルグループでやっていた頃から共演経験があるといい、「本当にあの頃から、カンペに出されたものとかの嗅覚がエゲつなかったの、あのちゃんって」と山里。「スタッフさんが求めているものをやるってことに関してのスピードと、サービス精神、あの感じのテンションだからそういうのとかはかけ離れている感じするけど、やっぱ才能としてそれが凄かったのよ」とした。

「だから、この場を成立させるために何かが分かる人は、この場を壊すためにしちゃうNGの行動も瞬時に分かる。“嫌いな人を言う”っていう振りが来た時に、スカしてしまったりとかするっていうのが、その全てを壊してしまう、この後にまだ続く何かも壊してしまうってのは、あの子はたぶん肌感で絶対分かる人だから。それは言うよね」とあのに理解を示した。

「でも、それは現場が盛り上がるためだけであったりとかする場合もあるし、もしくは編集とかそういうもので、エンタメに昇華してくれるって思ってやる。でも、それが今回は行き違いで一番嫌な形で、テレビになってしまった」と分析した。

テレビなどでこういう問題が起きた場合、「告知してたじゃないか」という声が出ることもあるが、これについては「俺たちも出来上がりは知らないから」と説明。さらに、鈴木への「プロレス受けないのもどうなんだ」という声にも「これも俺は違うと思う」とした。

鈴木についてフジテレビ「めちゃ×2イケてるッ!」で長年レギュラーを務めていた「マジでバラエティの能力エゲつない。で、サービス精神もエゲつない」としたうえで、放送前にスタッフから「名前を出させてもらうんですけど、これ次にこう繋げていきたい」と話をしていれば「紗理奈さんは普通に引き受けて、むちゃくちゃ面白いプロレスにしていたと思う」と話した。

大ごとに発展したことに「何かが起きた時に賛否を持って切りに来る方々は相当悪い人だなって思ってて」とも。それでも、最後は「どれぐらい悪いかっていうと、僕の次に悪いです」と自身の過去の言動を反省していた。

あのは18日の放送で「嫌いな芸能人」をタレント鈴木紗理奈と発言。放送後に鈴木がSNSで苦言を呈し番組も謝罪した。あのは23日にSNSを更新し番組内容の改善を依頼してきたと主張。「もう続けたくないので番組を降ります。つまり番組が終わるということになると思います」と一方的に番組終了を宣言するなど、騒動に発展している。