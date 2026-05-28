2026年5月27日の『徹子の部屋』に三田佳子さんが登場。孫との関りや、2年前に金婚式を迎えた夫との夫婦の生活について語ります。今回は三田さんが中園ミホさんと「運がいいひと」について語り合った『婦人公論』2022年2月号の記事を再配信します。*****ドラマ『緊急取調室』や『Doctor-X 外科医・大門未知子』に出演、第一線で活躍を続ける女優の三田佳子さん。代表作に『やまとなでしこ』『ハケンの品格』などがある脚本家の中園ミホさん。お二人が語る人生の山や谷を乗り越え、「災い転じて福となす」極意とは（構成：山田真理 撮影：天日恵美子）

【写真】おばあさん役も徹底して役作りするという三田さん

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悪女を演じるのは面白い

中園 お久しぶりです。

三田 5年ぶりかしら？ この歳になると「もう30年、50年会っていないわ」なんてこともままあるから、よくお会いしているほうかも。（笑）

中園 初めてお会いしたのは、作家の林真理子さんがリーダーを務めるボランティア団体の活動で、地方のイベントに向かうバスの車内でしたね。活動の間に三田さんの気さくで自然体な人柄と、少女のような可憐さにふれて、ますますファンになりました。それで、「ぜひお仕事を」と実現したのが、『ドクターＸ』第2シリーズの馬淵一代役だったんです。

三田 可憐だと思ってくださったわりには、〈東帝大の女帝〉と呼ばれる強烈なキャラクターでしたけど（笑）。しかもピンヒールを履ける年齢じゃないのに、脚本に「9センチヒールを履くために足の手術を受ける」とあったから頑張って履いて、病院の廊下をカッカッカッ、って。

中園 杖を投げて病院の窓ガラスを割るという、現実ではありえない演出も。（笑）

三田 でも、悪役を演じるのは面白いから好きなんです。

中園 そう言ってくださって、ほっとしました。

三田さんの星を占うと…

三田 中園さんは、脚本家になる前は占い師をしてらしたとか。

中園 そうなんです。母の友人だった占い師の今村宇太子（いまむらうめこ）さんに10代で弟子入りしまして。気学と四柱推命をベースにした数気学という方法なのですが、一種の統計学のようなものですね。

三田 はじめて聞きました。

中園 私は自分が脚本を書いたドラマの出演者を深く知りたくて、撮影前に占うことがあるのですが、三田さんの星を調べたところ、周囲にまどわされず、権威に媚びない一匹オオカミのような方だとわかりました。

三田 確かに私は何があっても変わらないというか、変われない。小学校の同級生にも「嘉子ちゃん（本名）はあの頃のままね」って言われます。

中園 それに、すごく心が強い。50代半ばに子宮体がんで長く入院なさっていたということを聞いた時、「死亡説まで流れたのよ」なんて笑ってらしたでしょ。

三田 そう、意外とけろっとしているの。（笑）

中園 占い師だったこともあり、人から相談を受ける機会が多いのですが、運の強い人は少々のことではぶれないという共通点があります。病気の場合は特に、悩んで深く落ち込んでしまうと回復にも影響しがちでしょう。だから事実を受け止めて、カラッとその先を考えていける人のほうが早く元気になれるのかもしれませんね。

4日連続で同じ夢を見て

三田 5年前には、頸椎硬膜外膿瘍という病気で首の手術を受けたんです。炎症が起きた部分を削って、自分の大腿骨を首の骨に埋めました。

中園 大手術じゃないですか。

三田 ICUで体じゅう管だらけになって、一般病棟に移った後も丸2ヵ月入院しました。でも同時にリハビリもできたので、退院までにはずいぶん元気に。それからは、今まで以上に身体に気をつけるようになりましたね。そういう意味では病気もプラスになったのかも。それに首まわりを手術したら、なんだかセリフ覚えがよくなった気もするの。（笑）

中園 まさに「災い転じて福となす」ですね。

三田 運といえば、がんを発見できたのも不思議な巡り合わせで。少し痩せてきたので、胃腸科に検査の予約を入れていたんですね。そうしたら4日連続で「胃腸科には行くな」という夢を見たの。

中園 ええーっ！

三田 1日目は変な夢だなと。2日目、3日目は何だろうと思って、4日目には「行くな！」という強い想念を感じたわけです。ちょうどその時、知人のお医者様から「50代で婦人科の検査をしたことがないなんてダメ」と言われまして、胃腸科をキャンセルして婦人科に行くことにしたの。それで徹底的に診ていただいたら、子宮体がんが発見されて治療することができたんです。

中園 すごいですね。私は占いをやっていても霊感はゼロ。女優さんには感受性の鋭い巫女さんタイプが多いですが、三田さんはまさにそうですね！

おばあさんの役作りも徹底して

三田 すごく感覚的だと思います。役柄や見た目から、計算をして動いているように思われますけど、パパッと直感で行動するほうです。

中園 巫女的な要素があるから、役が憑依したような迫真の演技ができるのでしょうね。

三田 自分でも、「大丈夫かしら」って思うくらい没入しちゃうの。中途半端がいちばん嫌で。

中園 最近、おばあさん役で出演なさっていたドラマでの徹底的な役作りが話題になりましたよね。

三田 そういう役の依頼が増え始めたころに「またおばあさん役なのよ」と息子に愚痴ったら、「しょうがないじゃない、おばあさんなんだから」と言われて、あ、そうかと（笑）。それですっかり割り切って、頭頂部が薄くなったカツラを作ってもらったり、背中を丸めてがに股で歩いたり。監督さんが「そこまでしなくてもいいです」と心配するくらい徹底してやっています。

中園 私が書いた脚本のセリフを一字一句変えずに、しかもご自分のものにしていることに感動しました。つまり、〈受け止める〉力が強いのですよね。感性が豊かだから、どんな役もセリフも許容して、見事に演じられる。

三田 女優として、歴史上の人物から市井の人までいろんな人生を経験してきました。それが私の支えというか、心の学びになっているのかもしれません。

山や谷があるから次の道が見えてくる

中園 占いの師匠によれば、強運な人は運気の起伏がダイナミックだそうです。好調時は誰も追いつけないほど上り詰めるけど、落ちる時はどん底まで突き落とされる。でも、「それもまた面白い」と受け止められる感性を持っているということです。

三田 自然の流れに逆らわないってことじゃないでしょうか。山あり谷あり、いろんなことがあるからこそ次の道が見えてくる。今より平坦な人生だったら、私はもっとぼんやりした人間になっていたと思うんですよ。

もちろん苦しくてつらくて、「このまま死んでしまうかも」と思い詰めた時期もあります。でも実際は死んだりもせず、気づいたら「はい、次！」って歩きだせてしまうのが不思議ね。

中園 私の学んだ占いでは、いちばんつらい時期は12年周期のうち2年間だけと考えています。その人がいちばん苦手なことを頑張らなければいけなくなる時期で、いわば天から与えられた宿題をこなす期間です。四柱推命ではこの2年を「空亡（くうぼう）」と言って、与えられた宿題に取り組むことで成長し、運気も上がっていくと言われているんです。

三田 逃げないことが大事ですね。どんなにつらくても、やりたくないからと逃げてはダメ。私の場合は特に、家族に関わることは自分の責任と思って引き受けてきました。

中園 私はもともと怠け者の星なのですが、空亡に入ると必ず猛烈に忙しくなるんです。たとえば朝ドラの『花子とアン』を引き受けた時がそうで、毎日、朝起きたら続きを書かなければいけないのが本当につらくて、何度も逃げ出したくなりました。

でも「今回の私の宿題はこれなんだ」と腹をくくって踏ん張ったことで、明らかに人間として強くなったと感じます。次の空亡が3年後に控えているのですが、そういう時期だと知っているので怖くないですね。

三田 中園さんは占いの知識があったから、冷静にご自分の状況を判断できたのでしょう。ふつうの人は、嵐の真っただ中に放り込まれたら計算なんてできない。雨風が去って、ほっとできた時に「ああ、こういうことだったんだな」とわかることもいっぱいあると思います。

三田佳子×中園ミホ「34歳で未婚の母に。三日三晩悩んだ末、産むと決めて食べたご飯は美味しかった。大きな決断は『心地いい』ほうを選んで」〈後編〉につづく