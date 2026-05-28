“タマゴ型”ミニバン？

かつて自動車イベントには多彩なコンセプトカーが登場していましたが、2017年にトヨタが披露した「ファイン・コンフォート・ライド」は、その中でもひときわ異彩を放つ存在でした。燃料電池車の未来像を示したこのモデルには、今もなお多くの反響が寄せられています。

トヨタが掲げた開発テーマは「プレミアムサルーンの新しいかたち」でした。

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従来の高級車が重視してきた威厳や走行性能に加え、電動化による自由度の高いレイアウトと水素エネルギーを組み合わせ、移動空間そのものの価値を高めることを目指しています。

単なる移動手段ではなく、愛車としての存在感と移動を楽しむ体験を両立させようとする思想が込められていました。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1950mm×全高1650mm、ホイールベースは3450mmと長く、6名乗車の室内は大型ミニバンに匹敵する広さを確保しています。

エクステリアは前方から中央にかけて張り出し、後方へ絞り込むダイヤモンド型キャビンが特徴で、タイヤを四隅に配置した短いオーバーハングが空力と室内空間の両立に寄与しました。

車体底面をフルカバーした設計は静粛性や安定性にもつながり、ワンモーションのフォルムは初代エスティマを思わせるとして話題になりました。

インテリアは「Wearing Comforts」をテーマに、リビングのような包まれ感を演出しています。

1列目と2列目は回転可能で、乗員が向き合うコミュニケーション空間へ変化し、エージェント機能やタッチディスプレイなど、現在のSDVにつながる先進的なUIも取り入れられていました。

パワートレインには水素を使う燃料電池システムを採用し、駆動にはインホイールモーターを使用しています。

ドライブシャフトやデフが不要となることで室内空間の拡大に貢献し、航続距離はJC08モードで約1000km、水素充填は約3分という目標値が掲げられました。

長距離移動におけるFCVの優位性を示す内容となっていました。

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ユーザーからはさまざまな声が寄せられており、デザインについては「ワクワクした」「未来感がある」といった好意的な意見のほか、「好みは分かれそう」といった声もあります。

また、「リビングのような作りが新鮮だった」「市販化されなかったのが惜しい」といった反応も見られました。

発表当時は「ミライ」に続くFCV戦略の中核として注目され、独創的なデザインには賛否がありつつも、その思想やレイアウトの自由度は今も再評価されています。

コンセプトモデルとして市販化には至りませんでしたが、ここで示された技術や考え方は2代目「MIRAI」などに受け継がれ、FCスタックの効率向上や水素を活かした長距離移動の快適性、そして“移動時間の価値転換”というテーマは、その後の自動運転コンセプトにも影響を与えています。

ファイン・コンフォート・ライドは、トヨタが描く電動化と自動運転の未来像を先取りした一台として、今も記憶に残る存在となっています。