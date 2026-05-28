40周年「ねるねるねるね」初代フレーバー復刻！ 昭和なパッケージ、だけど味は令和仕様に
「ねるねるねるね」発売40周年を記念し、初代フレーバーである”メロン味”を再現した「ねるねるねるね 復刻メロンの味」が、6月15日（月）から、全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売される。
【写真】今っぽいデザインの「ねるねパッケージ」もあるよ★
■今だけの特別な味わい
今回発売される「ねるねるねるね 復刻メロンの味」は、子どもから大人まで楽しめるよう、発売当時のデザインを再現した「復刻パッケージ」と、2005年に誕生した「ねるねるねるね」のキャラクター、ねるねが登場した「ねるねパッケージ」の2種類で展開。
「復刻ぱっけーじ」は、初代デザインを再現し、できあがった「ねるねるねるね」を表した緑のキャラクターと「ねるねるねるね」をつくる妖精たちが、現在の知育菓子にはないレトロな雰囲気を演出している。
一方「ねるねパッケージ」は、「復刻パッケージ」をベースにしたレトロなタッチに、現在の知育菓子らしさを融合し、楽しさやおいしさを表現したオマージュパッケージ。
どちらのパッケージも、現在の知育菓子とは異なる、昭和レトロな懐かしさを感じられる特別なデザインだ。また、中の3つの小袋のデザインも当時のものを再現している。
中のメロン味の「ねるねるねるね」は、当時の色味を再現しながら、令和の子どもたちにも食べやすいよう、酸味や風味を調整。
当時と同じカラフルなつぶつぶトッピングを再現しており、今回追加した白い顆粒はひんやりとした口当たりで、見た目だけでなく食感も楽しめる。
また、40周年を記念した特別なパウダーも用意。できあがった「ねるねるねるね」にかけるとシュワシュワ、もこもことした食感になり、メロンソーダ味へと変化する。発売当時の懐かしさを感じながら、今だけの特別な味わいが体験可能だ。
「ねるねるねるね」は、1986年に「子どもの泥んこ遊び」から発想を得て誕生したロングセラー商品。40周年の今年は、ファンがよりハッピーになれるような、感謝の気持ちと一緒にさらなるわくわくと楽しさを届けていくという。
【写真】今っぽいデザインの「ねるねパッケージ」もあるよ★
■今だけの特別な味わい
今回発売される「ねるねるねるね 復刻メロンの味」は、子どもから大人まで楽しめるよう、発売当時のデザインを再現した「復刻パッケージ」と、2005年に誕生した「ねるねるねるね」のキャラクター、ねるねが登場した「ねるねパッケージ」の2種類で展開。
一方「ねるねパッケージ」は、「復刻パッケージ」をベースにしたレトロなタッチに、現在の知育菓子らしさを融合し、楽しさやおいしさを表現したオマージュパッケージ。
どちらのパッケージも、現在の知育菓子とは異なる、昭和レトロな懐かしさを感じられる特別なデザインだ。また、中の3つの小袋のデザインも当時のものを再現している。
中のメロン味の「ねるねるねるね」は、当時の色味を再現しながら、令和の子どもたちにも食べやすいよう、酸味や風味を調整。
当時と同じカラフルなつぶつぶトッピングを再現しており、今回追加した白い顆粒はひんやりとした口当たりで、見た目だけでなく食感も楽しめる。
また、40周年を記念した特別なパウダーも用意。できあがった「ねるねるねるね」にかけるとシュワシュワ、もこもことした食感になり、メロンソーダ味へと変化する。発売当時の懐かしさを感じながら、今だけの特別な味わいが体験可能だ。
「ねるねるねるね」は、1986年に「子どもの泥んこ遊び」から発想を得て誕生したロングセラー商品。40周年の今年は、ファンがよりハッピーになれるような、感謝の気持ちと一緒にさらなるわくわくと楽しさを届けていくという。