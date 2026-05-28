　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　5.45　5.16　5.11　5.90
1MO　6.49　5.12　5.73　6.44
3MO　7.28　5.40　6.34　6.68
6MO　7.93　5.71　6.93　7.05
9MO　8.22　5.95　7.32　7.21
1YR　8.48　6.29　7.72　7.40

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.56　7.98　5.82
1MO　6.44　7.90　5.98
3MO　7.08　8.28　6.31
6MO　7.79　8.75　6.65
9MO　8.16　8.95　6.89
1YR　8.44　9.19　7.10
東京時間10:50現在　参考値

ドル円は直近レンジを超えて159円台後半を付ける動きに、昨日の5％割れからは少し上昇も低い水準。