通貨オプション ボラティリティー ドル円 1週間5％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.45 5.16 5.11 5.90
1MO 6.49 5.12 5.73 6.44
3MO 7.28 5.40 6.34 6.68
6MO 7.93 5.71 6.93 7.05
9MO 8.22 5.95 7.32 7.21
1YR 8.48 6.29 7.72 7.40
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.56 7.98 5.82
1MO 6.44 7.90 5.98
3MO 7.08 8.28 6.31
6MO 7.79 8.75 6.65
9MO 8.16 8.95 6.89
1YR 8.44 9.19 7.10
東京時間10:50現在 参考値
ドル円は直近レンジを超えて159円台後半を付ける動きに、昨日の5％割れからは少し上昇も低い水準。
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1MO 6.49 5.12 5.73 6.44
3MO 7.28 5.40 6.34 6.68
6MO 7.93 5.71 6.93 7.05
9MO 8.22 5.95 7.32 7.21
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 7.08 8.28 6.31
6MO 7.79 8.75 6.65
9MO 8.16 8.95 6.89
1YR 8.44 9.19 7.10
東京時間10:50現在 参考値
ドル円は直近レンジを超えて159円台後半を付ける動きに、昨日の5％割れからは少し上昇も低い水準。