物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は4月29日に亡くなった佐藤愛子さんを取り上げる。

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「私はこう考える」

1969年に直木賞を受賞した佐藤愛子さんは卒寿を超えてから再び注目を浴びた。2016年に出版したエッセイ『九十歳。何がめでたい』（小学館）が100万部を突破するベストセラーとなったのだ。

デパートのトイレで水の流し方が分からずひもを引くと警報装置だった。そんな体験などを通じて技術の過剰な進歩への怒りや、日常生活で遭遇する“いちいちうるせえ”と感じる理不尽を率直につづり、共感を呼ぶ。

佐藤愛子さん

同年、本誌（「週刊新潮」）の取材に〈売れ行きを気にするタイプではありませんし、人からの評判も気にならない。（中略）どうして売れているのかわからないんです。というのも、私としてはずっと同じ主張を繰り返しているだけですから〉と語り、翌17年「新潮45」で〈私は世の中を良くしようなんて思ったことはないんですよ。そんなこと思ったって無駄ですからね。ただ「私はこう考える」というだけ。何か役立つことを書いてるでなし、「皆さん、こうしようじゃありませんか」と呼びかけるでなし〉と述べた。

正々堂々と身勝手な姿こそ佐藤さんの魅力だった。

迫力と普遍性

1923年、大阪生まれ。父は少年小説の大家、佐藤紅緑で詩人のサトウハチローは異母兄だ。戦時中に結婚するが、夫は病の治療でモルヒネ中毒に。夫の他界前から小説を書き始め、50年、北杜夫らがいる同人誌「文藝首都」に参加した。

同人誌仲間の田畑麦彦と再婚、60年に娘を授かり小説も注目を浴び始めた一方、夫は事業に手を出し失敗。多額の借金を肩代わりし、執筆ばかりでなくテレビ出演に講演にと働き続けた。この経験を題材にした『戦いすんで日が暮れて』で直木賞を受賞する。時に45歳。

はっきりものを言う女傑と称賛され、人気作家に。夫の借金から逃げず精神力が鍛えられたと考えていた。

作家の阿刀田高さんは、

「力強い女性でありながら、心根が優しく良識がありました。悪意や人をおとしめる部分がなくたとえ怒りでもユーモアを感じます。私より10歳以上年上で敬愛するお姉様のような存在でした。作品に庶民の生活感覚が現れていて、そこに迫力と普遍性がありました」

愛子節

父、紅緑をはじめ佐藤家の人間模様を12年かけて執筆、2000年に『血脈』として完結する。金銭や女性関係など激情に身を任せた愚行を描き、悲惨さを超えたおかしさがあった。

91歳を迎えた14年、離婚した田畑と自分を題材に『晩鐘』を最後の長編小説として上梓。この後、『九十歳。〜』で生涯最大のブームが到来。納得できない風潮を斬る「愛子節」は健在だった。〈怒ると私のエネルギーは燃え立つんです。（中略）気に入らない現象に対して怒るんであって、その現象を起した人を怒るとか嫌うとかいうことはないのね〉と先の「新潮45」で語っている。感情任せではなく視点は客観的で観察力に優れていた。

同作は18年に舞台化。演出した石井ふく子さんは、

「三田佳子さんが発案し佐藤さんに直談判して企画が進みました。佐藤さんは文章の通りさっぱりしていて正直な人。三田さんが息子さんの問題で批判された時、そんなに気にすることはないと励ましていた」

最後の言葉

娘夫婦と孫と暮らし、支えられていた。102歳の誕生日は老人施設で迎える。今年4月、娘の杉山響子さん、孫の杉山桃子さんとの共著『ぼけていく私』（文藝春秋）を発表していた。

4月29日に逝去。娘と孫のコメントによれば最後の言葉は「本当にありがたいねえ」だったという。

佐藤さんは人生をこう振り返り感謝していた。〈幸せだったと思います。面白かったなぁと。自分の好きなように生きました。妥協しないでね。周りは傍迷惑だったでしょうけど、ずいぶんわがままを許してもらえた〉（前出「新潮45」）

細工のない生涯を貫いた。

「週刊新潮」2026年5月28日号 掲載