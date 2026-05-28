◆米大リーグ ホワイトソックス１５―２ツインズ（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・指名打者」でフル出場し、３試合連続本塁打で２０本塁打リーグ１番乗りとなる２０号ソロを放った。メジャー初盗塁も記録して４打数２安打１打点、１盗塁、１四球。チームは大勝で貯金を「１」とした。西田陸浮内野手（２５）はベンチスタートだったが、１３点をリードした８回から二塁の守備について途中出場した。

ツインズの先発は、プリーリップ。今季メジャーデビューした左腕で、村上は初対戦だった。１回表にツインズがバクストンの１７号先頭弾で１点を先取。１点を追う１回無死一塁の村上の１打席目は空振り三振に倒れた。２回にアントナッチの２点適時打で逆転。１点リードとなった２回２死二、三塁の２打席目は捉えきれず遊飛だった。

２点をリードした５回先頭の３打席目は四球で出塁。このイニングの一挙５得点につなげた。７点リードとなった６回先頭の４打席目は右腕のオルゼから左前安打で出塁。すると、メジャー初盗塁となる二盗を決めた。ヤクルト時代は２ケタ盗塁を４度マークするなど通算５９盗塁だった男が、ようやく異国の地でも盗塁を記録した。その後グリチェクの左前適時打で生還した。

そして、前を打つマイドロスの５号満塁弾にを放って１２点差となり、本拠地が大きく盛り上がっていた７回１死走者なしの５打席目。カウント２ボール、１ストライクから外角低めの９３・９マイル（約１５１・１キロ）を逆方向にはじき返すと、打球速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）、打球角度２４度で左翼席に３戦連発の２０号ソロは飛び込み、飛距離は４３２フィート（約１３２メートル）の特大弾だった。

ツインズ３連戦初戦だった２５日（同２６日）に、打球角度４１度と高々上がった当たりで、８試合ぶりの本塁打となる１８号同点ソロを右翼席に運んだ村上。この時点でジャッジ（ヤンキース）を上回りア・リーグ本塁打数で単独トップに浮上した。

前日２６日（同２７日）も、８回に右翼へ一時同点となる１９号２ラン。アルバレス（アストロズ）が１７、１８号を放ったため、この試合で不発だった場合には本塁打王争いで並ばれていたが、２試合連続弾で単独トップを守った。

この日、村上の５打席目に立つ前にアルバレスが１９号を放って一時的に並ばれていたが、再び単独トップに立ち、リーグ最速となる２０号。複数の現地メディアによると、５月終了時点までにルーキー（新人王資格を持つ選手）が２０本塁打を放つのは、２０１９年のアロンソ（メッツ）、１９８７年のマグワイア（アスレチックス）の１９本を上回って史上最多となった。１９本塁打を放った２人はともに同年本塁打王に輝いている。

さらに、日本人選手の１年目では、１８年大谷翔平（当時エンゼルス）が記録した最多記録に並ぶ２位で、まだ５月ながら２人目の２０本塁打となった。大谷がマークした２２本の日本人１年目最多記録へもあと２本に迫った。

３試合連続以上で本塁打を放つのは、早くも今季３度目。チームの５５試合での２０本塁打は、１６２試合のレギュラーシーズンに換算すると、５８・９発ペース。圧巻の勢いだ。まだまだ村上の勢いは止まりそうにない。