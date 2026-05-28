サッカー日本代表、休養日挟み活動再開 遠藤主将、板倉、冨安が新たに合流 計16人で調整
サッカーW杯北中米大会（来月11日開幕）に臨む日本代表は合宿休養日から一夜明けた28日、千葉市内で活動を再開した。
この日からMF遠藤主将、DF板倉、DF冨安が新たに合流。初日の25日から参加しているFW上田、MF堂安、佐野海、中村ら一部の欧州組に加え、DF長友ら国内組全3選手も含めた計16人で調整した。今後、MF伊東らも順次合流する。
▽28日の合宿参加選手
【GK】
早川友基（鹿島＝27）
大迫敬介（広島＝26）
【DF】
長友佑都（FC東京＝39）
板倉滉（アヤックス＝29）
渡辺剛（フェイエノールト＝29）
冨安健洋（アヤックス＝27）
菅原由勢（ブレーメン＝25）
瀬古歩夢（ルアーブル＝25）
【MF/FW】
遠藤航（リバプール＝33）
小川航基（NECナイメヘン＝28）
上田綺世（フェイエノールト＝27）
堂安律（Eフランクフルト＝27）
佐野海舟（マインツ＝25）
中村敬斗（Sランス＝25）
鈴木唯人（フライブルク＝24）
【DF】※31日のアイスランド戦のみの限定招集
吉田麻也（37＝ギャラクシー）