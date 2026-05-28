◇MLB ホワイトソックス15−2ツインズ(日本時間28日、レート・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が3試合連続ホームランでリーグ最速20号到達となりました。

ツインズ戦に2番・指名打者で先発出場した村上選手。7回にチェース・マイドロス選手の満塁ホームランで13−1となると、トラビス・アダムズ投手が投じたアウトコース低めいっぱいの151キロのストレートをとらえ、打球はレフトスタンドへ。逆方向への約131メートルの一発に本拠地は熱気に包まれました。

村上選手はアストロズのヨルダン・アルバレス選手やヤンキースのアーロン・ジャッジ選手らライバルより先にア・リーグ最速で20号に到達。メジャー全体でもフィリーズのカイル・シュワバー選手の21本塁打に次いで全体2位です。またヤクルト時代から8年連続の20号本塁打となりました。

チームは15−2で快勝。貯金1としています。

▽村上宗隆選手各年の本塁打数と出場試合数2018年 1本（6試合）2019年 36本（143試合）2020年 28本（120試合）2021年 39本（143試合）2022年 56本（141試合）2023年 31本（140試合）2024年 33本（143試合）2025年 22本（56試合）2026年 20本 ※55試合目