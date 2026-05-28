3試合連続ホームランで20号に到達した村上宗隆選手(写真：Imagn/ロイター/アフロ)

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◇MLB　ホワイトソックス15−2ツインズ(日本時間28日、レート・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が3試合連続ホームランでリーグ最速20号到達となりました。

ツインズ戦に2番・指名打者で先発出場した村上選手。7回にチェース・マイドロス選手の満塁ホームランで13−1となると、トラビス・アダムズ投手が投じたアウトコース低めいっぱいの151キロのストレートをとらえ、打球はレフトスタンドへ。逆方向への約131メートルの一発に本拠地は熱気に包まれました。

村上選手はアストロズのヨルダン・アルバレス選手やヤンキースのアーロン・ジャッジ選手らライバルより先にア・リーグ最速で20号に到達。メジャー全体でもフィリーズのカイル・シュワバー選手の21本塁打に次いで全体2位です。またヤクルト時代から8年連続の20号本塁打となりました。

チームは15−2で快勝。貯金1としています。

▽村上宗隆選手各年の本塁打数と出場試合数
2018年　1本（6試合）
2019年　36本（143試合）
2020年　28本（120試合）
2021年　39本（143試合）
2022年　56本（141試合）
2023年　31本（140試合）
2024年　33本（143試合）
2025年　22本（56試合）
2026年　20本　※55試合目