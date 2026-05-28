ＲＯＸＸ<241A.T>が３日ぶりに反発している。２７日の取引終了後に、採用支援サービス「Ｚキャリア ＡＩ面接官」がダイブ<151A.T>の学生アルバイト採用に導入されたと発表しており、好材料視されている。



拡大する有効応募数への対応に向けて試験導入を開始した。今後は、ダイブが提供するリゾートバイト求職者向けアプリ「公式リゾートバイトアプリ」にＡＩ面接を組み込み、応募から面接実施まで一気通貫かつシームレスに完結させるＣＸを構築。また、ＡＩによるカウンセリングの結果に基づき、各求職者の就労条件にマッチする求人を自動送付することで、「採用業務のＡＸ（ＡＩトランスフォーメーション）化」を最終形態として目指すとしている。なお、同件が２６年９月期業績に与える影響は軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS