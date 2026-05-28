2026年5月28日（木） MLB パイレーツ vs カブス 試合結果
開催：2026.5.28
会場：ＰＮＣパーク
結果：[パイレーツ] 4 - 10 [カブス]
MLBの試合が28日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカブスが対戦した。
パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。
1回表、5番 イアン・ハップ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 PIT 0-2 CHC
2回表、2番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 PIT 0-3 CHC
3回裏、2番 ブランドン・ロー 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでパイレーツ得点 PIT 3-3 CHC
4回表、1番 ピート・クローアームストロング 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカブス得点 PIT 3-4 CHC
4回裏、6番 コナー・グリフィン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 4-4 CHC
7回表、5番 イアン・ハップ 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでカブス得点 PIT 4-7 CHC、7番 マイケル・コンフォート 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでカブス得点 PIT 4-9 CHC、3番 マイケル・ブッシュ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 PIT 4-10 CHC
試合は4対10でカブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はカブスのジェーコブ・ウェブで、ここまで1勝1敗1S。負け投手はパイレーツのヨハン・ラミレスで、ここまで2勝2敗1S。
なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で5打数、1安打、0打点、打率は.234となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-28 10:46:16 更新