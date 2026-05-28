28日11時現在の日経平均株価は前日比109.20円（0.17％）高の6万5108.61円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は823、値下がりは683、変わらずは55。



日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を116.15円押し上げている。次いでファストリ <9983>が92.52円、村田製 <6981>が64.36円、太陽誘電 <6976>が59.50円、京セラ <6971>が29.23円と続く。



マイナス寄与度は146.42円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が65.17円、ソニーＧ <6758>が20.45円、豊田通商 <8015>が16.9円、コナミＧ <9766>が14.08円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は建設で、以下、輸送用機器、倉庫・運輸、ゴム製品と続く。値下がり上位には非鉄金属、保険、情報・通信が並んでいる。



※11時0分13秒時点



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