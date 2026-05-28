第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）が28日、開幕した。2年ぶり8度目の本大会出場を狙う東海理化は、武藤健司主将（28）が不動の4番として打線をけん引。予選敗退に終わった昨年の雪辱を果たすべく、今予選に向けての意気込みを明かした。

「去年は悔しい結果になりましたが、今年は新人も5人加わり、例年に比べてパワーアップしている。これまでは予選が近づくにつれてプレッシャーがかかっていましたが、今年に関しては楽しみの方が多いです」

3年連続の本大会出場を狙った昨季は、初戦の逆転負けが響き予選敗退。東京ドームに返り咲くべく、例年以上にミーティングを増やし、組織力を高めてきた。JABA大会はいずれも予選リーグ敗退に終わったとはいえ、日立市長杯選抜野球大会、ベーブルース杯ではいずれも2勝1敗と勝ち越し。武藤は「組織としては成長していると思います」とうなずいた。

「4番である自分が打たないと勝てないということは感じています。今年は特に得点圏での一本にこだわっていて、コンタクト率を高めることは意識してきました」

再現性を高めるために取り組んだことの一つが、さまざまな角度から投げてもらうティー打撃だった。あえて難しい状況を設定することで、「試合をイージーに感じられるようになった」。スピードにも変化をつけ、超スローボールと向き合うこともあれば、160キロ超えのマシン打撃にも挑戦。打撃における引き出しの数は大幅に増え、日立市長杯では打率・444、ベーブルース杯では打率・333、1本塁打と着実に数字を残した。

「あとはやるだけじゃないですけど、これだけ毎日を本気でやりきれたのは社会人に入って初めてだと思う。期待してください、という気持ちです」

充実の日々を過ごしてきたことは、言葉の端々から伝わって来た。入社7年目の今季。あす29日の静岡硬式野球倶楽部との初戦を手始めに、武藤の豪打から目が離せない。