「ホワイトソックス１５−２ツインズ」（２７日、シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が３試合連発となる２０号ソロを放ち、チームの大勝に貢献した。

七回にマイドロスの満塁弾が飛び出して１３−１となった後、左翼席へアーチを描き、本拠地のファンは大熱狂となった。

日本選手のルーキーとしては歴代１位の大谷翔平にあと２本に迫った。大谷は６５試合２６０打席目での到達。村上は５５試合２４０打席目での到達で、日本選手最速となった。

アストロズのアルバレスが２本塁打を放って並ばれたが、ＭＬＢトップに立つフィリーズのシュワバーに１本に迫った。打点もリーグトップにあと１とした。

村上はツインズ先発左腕のプリーリップにタイして、初回無死一塁は外角低め、ボール球のスライダーに手が出て空振り三振。二回２死二、三塁はカウント２−２から真ん中付近へのカーブを打ち損じて遊飛に倒れた。

五回無死は四球を選び、この回一挙５得点へつなげた。８−１で迎えた六回には先頭で左前打を放ち、３試合連続安打。さらに、次打者の２球目にスタート。投手が始動する前からステップを刻み、“フライング”気味のスタートで二盗を決め、９点目のホームも踏んだ。

村上は２５日・ツインズ戦で８試合ぶりとなる１８号アーチを右翼席へたたき込んでいた。２６日・同戦でも２点を追う八回に西田が安打を放った後、内角のスライダーを完璧に捉えた。打った瞬間、確信の右越え１９号は飛距離１１６メートル。日本選手のルーキーでは城島健司の１８本を抜き、単独２位に浮上していた。