ドジャース―ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発する。相手先発の菅野智之投手との投げ合いが注目される中、ドジャースが試合開始約4時間前に日本絡みの情報を公開。ファンから歓喜の声が上がった。

注目の日本人対決となるこの日。ドジャース公式Xでは日本時間朝7時過ぎ、日本の人気アニメ「ONE PIECE」とのコラボが発表された。7月2日（同3日）のパドレス戦は「ONE PIECE Night with the Los Angeles Dodgers」として開催され、4万人の来場者に帽子が配付されることも伝えられた。

X上の日本ファンは「世界的人気同士のコラボ」「再びのコラボ熱いですね」などと反応。また投稿された画像では主人公ルフィがお腹をぐるぐるとねじりまくってバットを構えており「ホームラン打ったら地球一周して戻ってきそう」「お腹、ねじりまくっているのか」「ルフィの打ち方、場外はおろか宇宙にまでボールが飛んでいきそうだ」「絵面が強いな」などと注目していた。

ドジャースとワンピースは昨年もコラボ。ルフィがかぶるおなじみの麦わら帽子が配布され、これを被った観客がスタンドに並んだ事でも話題になった。



（THE ANSWER編集部）