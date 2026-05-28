グラスノーの妻が第一子を妊娠

米大リーグ・ドジャースに吉報が舞い込んだ。タイラー・グラスノー投手の妻メーガンさんが日本時間28日未明、自身のインスタグラムを更新。第一子を妊娠したことを報告し、仲間の間で歓喜の輪が広がっている。

デニム地のワンピースにカーディガンを羽織ったメーガンさんが笑顔を見せている。手はふっくらと大きくなったお腹に優しく添えられた。別の写真ではグラスノーも嬉しそうにお腹に手を当てて笑顔を浮かべた。

メーガンさんは自身のインスタグラムに「大きなお腹！」とつづり、実際の様子を画像で公開。ドジャース地元局のレポーターのキルステン・ワトソンさんは「えぇ!?」と驚きを隠せない様子。さらに、“ドジャース夫人会”の仲間たちから祝福が殺到した。

「嬉しすぎて泣き叫んでるわ」

「やったね！ おめでとう！」

「ゴージャスなママだわ!!」

「こっちもワクワクするわ！」

「やったぁぁぁ」

「とっても可愛い妊婦さんね」

31歳の右腕グラスノーは5月8日（日本時間9日）に背中の不調で負傷者リスト入り。復帰を目指してリハビリに励んでいる。



（THE ANSWER編集部）