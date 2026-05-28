日本と対戦するオランダ代表26人が発表

北中米ワールドカップ（W杯）で日本と対戦するオランダ代表の26人が発表された。

キャプテンのDFフィルジル・ファン・ダイクや歴代最多得点記録を持つFWメンフィス・デパイらが名を連ねた。

オランダは2014年ブラジルW杯で3位入賞。18年ロシアW杯は予選敗退だったが、2大会ぶりの出場だった前回のカタールW杯はベスト8だった。最新のFIFAランキングは7位。優勝経験こそないが、各ポジションにタレントを揃える有力国の一つだ。グループFで日本、スウェーデン、チュニジアと同組で、初戦で森保ジャパンと激突する。

負傷によってDFマタイス・デ・リフト、MFシャビ・シモンズといった選手がメンバー外となったものの、リバプールで日本代表MF遠藤航と同僚で、キャプテンを務めるDFファン・ダイクや55得点で同国歴代最多記録を保持するFWデパイら経験豊富なベテランをはじめ、DFミッキー・ファン・デ・フェン、DFデンゼル・ダンフリース、MFフレンキー・デヨング、MFライアン・フラーフェンベルフ、FWコーディ・ガクポ、FWドニエル・マレンなど実力者が目白押しだ。膝の負傷から復帰してメンバー入りを果たしたFWジャスティン・クライファートは、父パトリック・クライファートと親子二代での出場となる。

日本の最大のライバルとなるであろうオランダのメンバー発表を受けて、SNSでは「DF陣がプレミアの強者揃い」「ディフェンスラインバケモンやん」「メンバーを見て思うことは『超強い』しかないわ」「やっぱりメンツだけみるとえぐいな」といった声が挙がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）