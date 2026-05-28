様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「mojojojo」デザインの「Todd friends」シリーズに新作グッズが仲間入り！

スーパーのレジかごにぴったりな保冷バッグや、かわいいポーチ付きのエコバッグなどがラインナップされています☆

スケーター「mojojojo」Todd friends シリーズグッズ

販売情報：スケーター公式オンラインショップ、全国の専門店、雑貨店など

スケーターから、 人気クリエイターが手掛ける「mojojojo」のキャラクターたちをデザインした、新作のショッピングバッグや水筒・タンブラーが登場！

レジカゴにセットできる保冷バッグや、持ち運びに便利なポーチ付きエコバッグなど、機能性とデザイン性を両立したグッズがそろっています。

日々の暮らしに寄り添い、お出かけの時間をさらに楽しくするグッズばかりです。

どのグッズも「mojojojo」の魅力である、素朴で愛らしい表情を全面にプリントしたデザイン。

ブルーを基調とした格子柄の背景に、「YOU NEED A BREAK.」や「I AM HERE FOR YOU」といった優しいメッセージを添え、日々の忙しさにそっと寄り添うデザインに仕上げられています。

ポーチ付きエコバッグのポーチ部分はキャラクターの形になっており、バッグに付けて持ち歩くだけで楽しい気分を演出します☆

サイドベルト付きレジカゴ保冷バッグ

価格：3,520円（税込）

サイズ：350×280×250mm

ブルー×ホワイトの格子柄に、キャラクターたちをちりばめたキュートなデザイン。

レジカゴにセットできるため、精算後の袋詰め作業を省くことができます。

使用後はコンパクトに折りたたんで収納可能です。

ポーチ付ショッピングエコバッグ (ブルー)

価格：1,760円（税込）

サイズ：約420×320×180mm（持ち手含まず）

コンパクトに折りたためるエコバッグには、キャラクター形のポーチが付属。

ポーチにはひもがついているので、バッグの持ち手などにぶら下げることも可能です。

持ち歩きもしやすく、日常のお買い物やサブバッグとして便利なサイズ感に仕上げられています。

ポーチ付ショッピングエコバッグ (オレンジ)

価格：1,760円（税込）

サイズ：約420×320×180mm（持ち手含まず）

ショッピングバッグには、オレンジカラーも登場。

ポップでキュートなポーチ付きです。

便利でかわいいショッピングバッグで、毎日のお買い物が楽しくなります☆

メラミンタンブラー

価格：748円（税込）

容量：270ml

軽くて割れにくいメラミン素材を使用したメラミンタンブラー。

日常使いに便利なドリンクウェアです。

六角形ブローボトル

価格：1,540円（税込）

サイズ：56×59.7×181.1mm

容量：350ml

持ちやすくスタイリッシュな六角形のボトル。

毎日の水分補給に活躍してくれます☆

生活に寄り添う、「mojojojo」の素朴で愛らしいデザインの雑貨シリーズ！

スケーターの「mojojojo」デザイン「Todd friends」シリーズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

※店舗によって、取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合があります

※写真と実際の商品とは多少異なる場合があります

※本記事に記載の内容は予告なく変更になる場合があります

(C)mojojojo

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