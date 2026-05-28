びっくりドンキーに、期間限定で季節のお酒「シャンディレモン」と、ノンアルコールの「ドンキーフリー（レモン）」が登場。

夏の暑さを吹き飛ばすようなレモンフレーバーで、爽やかでしゅわっとした、みずみずしい1杯が楽しめます☆

びっくりドンキー「シャンディレモン」

発売日：2026年5月27日(水) ※予定より早く販売を終了することがあります

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、季節のお酒「シャンディレモン」とノンアルコールの「ドンキーフリー（レモン）」が機関限定で登場。

暑くなるこれからの季節に、レモンの爽やかな香りとすっきり、みずみずしい味わいでリフレッシュできる1杯です☆

期間限定 シャンディレモン

価格：650円(税込)

アルコール度数：2％（発泡酒）

テイクアウト・デリバリー：不可

期間限定で販売される「シャンディレモン」は、夏の暑さを吹き飛ばす、この時期にピッタリなお酒。

レモンの爽やかな口当たりとしゅわっとした喉越しを楽しめます！

ビール好きにはもちろん、レモンの風味が好きな人は特におすすめです。

期間限定 ドンキーフリー（レモン）

価格：600円(税込)

テイクアウト：可／デリバリー：不可

※ドンキーフリー（レモン）はビールではなく、ビールテイスト飲料です（ビールテイスト飲料は20歳未満の方への提供をお断りしています）

※ドンキーフリー（レモン）は「瓶」で提供されます

「ドンキーフリー（レモン）」は、20歳以上の人が「シャンディレモン」の風味や味わいを愉しめる、ノンアルコールのビールテイスト飲料。

お酒を控えたい20歳以上の人も、びっくりドンキーならではの爽快なレモンの味わいを愉しめます！

暑さを吹き飛ばすような、シュワッと爽やかなレモン味の1杯が、期間限定で登場。

びっくりドンキーの「シャンディレモン」と「ドンキーフリー（レモン）」は、2026年5月27日より期間限定で販売です☆

ミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームと果肉入りのフルーツソースを使用！びっくりドンキー「夏氷ソフト」 ミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームと果肉入りのフルーツソースを使用！びっくりドンキー「夏氷ソフト」 続きを見る

2026年はさっぱり味わえる”おろしそ”が仲間入り！びっくりドンキー「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェア 2026年はさっぱり味わえる”おろしそ”が仲間入り！びっくりドンキー「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェア 続きを見る

※一部店舗では取り扱いのない賞品があります

※アレルギーをお持ちの方は従業員までお申し付けください

※20歳未満の方、車・自転車を運転される方へのアルコール提供はお断りいたします

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※この商品は予告なく終了する場合があります

※夜10時以降の注文は10％の深夜料金を追加します

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 暑さを吹き飛ばす爽やかな1杯！びっくりドンキー「シャンディレモン」 appeared first on Dtimes.