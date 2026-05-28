千年の廊橋文化、保護と活用で未来へ 中国福建省
【新華社福州5月28日】中国の「木拱廊橋」（屋根付き木造アーチ橋）は古い歴史を持つ独特の橋梁様式で、世界の橋梁史の「生きた化石」と呼ばれる。福建省は国内で廊橋（屋根付き橋）が多く残る省の一つで、文化財として547本が現存する。中でも寧徳市の寿寧、屏南（へいなん）両県は「中国木拱廊橋文化の里」と呼ばれている。
福建省は2023年から廊橋保護の3カ年計画を実施。文化財保険やスマート監視、新型保護材料など制度的枠組みを整備し、巡回検査や年次修繕も定着させた。修繕プロジェクトに6103万2千元（1元＝約23円）を投じて長期的な保護体制を確立するとともに、文物部門が特別調査を通じて重点保護対象となる100カ所の測量・製図を完成させ、デジタルアーカイブを整備した。
また、古い廊橋の維持継承と革新的発展のため、無形文化遺産の伝承と文化観光の融合にも力を入れ、木拱廊橋建造技術の地域伝承者を育成した。
中国の伝統的木造アーチ橋建造技術は2024年12月に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された。千年の歴史を持つ福建様式の廊橋は、保護と活用の中で新たに生まれ変わりつつある。