村上宗隆が3試合連発！NPB時代からの8年連続20号に到達＆メジャー初盗塁 大谷のルーキー日本選手最多本塁打まであと2
■MLB ホワイトソックス 15 ー 2 ツインズ（日本時間28日、レート・フィールド）
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ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地のツインズ戦に“2番・DH”でスタメン出場し、7回の第5打席に3試合連続となる20号ソロホームランを放った。これで、村上はNPB時代を含め8年連続20本塁打に到達した。
6回の第4打席には、左前打で出塁すると、”3番・一塁”のバルガスの打席でメジャー初盗塁を決めた。チームは打線が爆発し15-2で、2位争いをしているツインズに快勝した。
この日、アストロズのY.アルバレスがレンジャーズ戦で19号を放ち、村上に並んでいたが、これで再び単独トップに。さらに両リーグトップのフィリーズ・K.シュワバー（33）の21本まであと1本に迫った。
大谷翔平のルーキーイヤー（2018年）は9月15日に20号に到達していて、村上は約4か月早く大台に到達した。シーズン58本ペースと、ルーキーでの本塁打量産への期待がさらに高まり、20本は単独で歴代2位、大谷がマークしたルーキー日本選手最多本塁打の22本まであと2本に迫った。
【メジャー日本選手1年目のホームラン数】
1位：大谷翔平（18年エンゼルス） 22本
2位：村上宗隆（26年Wソックス） 20本
3位：城島健司（06年マリナーズ） 18本
4位：松井秀喜（03年ヤンキース） 16本
5位：井口資仁（05年Wソックス） 15本
吉田正尚（23年Rソックス）
7位：鈴木誠也（22年カブス） 14本
8位：新庄剛志（01年メッツ） 10本
福留孝介（08年カブス）
青木宣親（12年ブルワーズ）
岡本和真（26年Bジェイズ）
12位：イチロー（01年マリナーズ） 8本
筒香嘉智（20年レイズ）