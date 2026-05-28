■MLB ホワイトソックス 15 ー 2 ツインズ（日本時間28日、レート・フィールド）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地のツインズ戦に“2番・DH”でスタメン出場し、7回の第5打席に3試合連続となる20号ソロホームランを放った。これで、村上はNPB時代を含め8年連続20本塁打に到達した。

6回の第4打席には、左前打で出塁すると、”3番・一塁”のバルガスの打席でメジャー初盗塁を決めた。チームは打線が爆発し15-2で、2位争いをしているツインズに快勝した。

この日、アストロズのY.アルバレスがレンジャーズ戦で19号を放ち、村上に並んでいたが、これで再び単独トップに。さらに両リーグトップのフィリーズ・K.シュワバー（33）の21本まであと1本に迫った。

大谷翔平のルーキーイヤー（2018年）は9月15日に20号に到達していて、村上は約4か月早く大台に到達した。シーズン58本ペースと、ルーキーでの本塁打量産への期待がさらに高まり、20本は単独で歴代2位、大谷がマークしたルーキー日本選手最多本塁打の22本まであと2本に迫った。

【メジャー日本選手1年目のホームラン数】

1位：大谷翔平（18年エンゼルス） 22本

2位：村上宗隆（26年Wソックス） 20本

3位：城島健司（06年マリナーズ） 18本

4位：松井秀喜（03年ヤンキース） 16本

5位：井口資仁（05年Wソックス） 15本

吉田正尚（23年Rソックス）

7位：鈴木誠也（22年カブス） 14本

8位：新庄剛志（01年メッツ） 10本

福留孝介（08年カブス）

青木宣親（12年ブルワーズ）

岡本和真（26年Bジェイズ）

12位：イチロー（01年マリナーズ） 8本

筒香嘉智（20年レイズ）