◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人5ー1ソフトバンク（5月27日、東京ドーム）

連敗を止めた巨人・戸郷翔征投手。これが今季2勝目、本拠地では初勝利となりました。最後にセンターフライを捕ったキャベッジ選手から試合を締めた田中瑛斗投手、そして戸郷投手の手に勝利の記念ボールが渡されました。

この試合は監督代行の初白星試合でもあったため、橋上秀樹監督代行は「ボールをくれるのかな？」と少し期待していたそうですが、戸郷投手は一度持ち帰る、と話していて、ハイタッチの場面では受け渡しは行われず。橋上監督代行も「もらっても僕はスタンドに投げ入れようと思っておりましたので」と気にした様子はありませんでした。

しかし、帰宅前に報道陣の前に姿を見せた橋上監督代行の手には記念球が。しかも、戸郷投手のサインと「橋上監督 1勝目」との文字入り。「ロッカールームに戸郷選手のサイン入りで置いてありました」とニコニコ顔で明かした橋上監督代行はエースの粋な演出に「（スタンドにボールを投げ入れる話は）撤回させてください」と記念球を持ち帰りました。