もしエマが人間語をしゃべってたら相当うるさいと思う。

つい先日、田舎の実家に帰っていました。ここに戻ってくると必ず会うお友達がいます（昨年のクリスマスツリーの前で撮影する話に登場したワンコです）。

実家は戸建てなので、一階のリビングの窓から庭と外の通りが見えます。普段、マンションで暮らしてるエマにはこの景色が珍しく、実家にやってくるとこの窓から色々なものを観察しては吠えます。でもお友達と約束した日は、まだ来ていないのにも関わらず窓から何度も外をチェック。それも何か言いながら。笑

朝から私が「今日はL（犬友のイニシャル）君に会えるよー」なんて言うから、迎えにくると分かるみたいです。何せ一緒にお出かけを始めてからかれこれ10年目。エマにとっては幼馴染のようなものです。そんな彼はエマより半年ほど年上の11歳。大型犬なのでハイシニアになるのでしょうか。

今年はエマが急性膵炎になりとても怖い思いをしたので、飼い主さんとは犬の健康や余生についてたくさん話をしました。どうかお互いに穏やかなシニアライフが、まだまだ過ごせるように願うばかりです。

また元気に会おうね。

この日は早咲きのひまわり畑へ