人気歌手、ハンバーグメインのおうちごはんに反響「お店の料理みたい」「形が綺麗」
【モデルプレス＝2026/05/28】歌手の島谷ひとみが5月28日までに自身のInstagramを更新。食卓を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】45歳歌手「お店の料理みたい」ハンバーグメインのおうちごはん
島谷は「夕食は、ざっ、ハンバーグー！！」とつづり、自宅での写真を投稿。「＃おうちごはん」「＃私の豊かな暮らしごと」などとハッシュタグを付け、ハンバーグを公開した。大きな皿に手作りのデミグラスハンバーグとシーザーサラダ、ごはんにみそ汁など栄養バランスの良い料理が並んでいる。
この投稿に「美味しそう」「お店の料理みたい」「ハンバーグの形が綺麗」「デミグラスが良い色してますね」「食べたくなる」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】45歳歌手「お店の料理みたい」ハンバーグメインのおうちごはん
◆島谷ひとみ、おうちごはん披露
島谷は「夕食は、ざっ、ハンバーグー！！」とつづり、自宅での写真を投稿。「＃おうちごはん」「＃私の豊かな暮らしごと」などとハッシュタグを付け、ハンバーグを公開した。大きな皿に手作りのデミグラスハンバーグとシーザーサラダ、ごはんにみそ汁など栄養バランスの良い料理が並んでいる。
◆島谷ひとみの投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「お店の料理みたい」「ハンバーグの形が綺麗」「デミグラスが良い色してますね」「食べたくなる」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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