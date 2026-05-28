渡辺美奈代、頂き物で作った夫婦ふたりごはん「アレンジも良いですね」「カラフル」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が5月26日までに自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「カラフル」アスパラ使用した夫婦ふたりごはん
渡辺は「夫婦ふたりごはんは頂き物のアスパラでペペロンチーノ」とつづり、写真を投稿。手作りのペペロンチーノのショットに「＃夜ごはん」「minayo ごはん」などとハッシュタグを付けて公開した。フライパンいっぱいにパスタが入っており、アスパラガスやベーコン、鷹の爪などの具材が彩りよく添えられている。
この投稿に「ペペロンチーノ美味しそう」「アスパラガスのアレンジも良いですね」「仲良しなのが伝わる」「カラフル」「2人の時間も大切ですよね」など反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「カラフル」アスパラ使用した夫婦ふたりごはん
◆渡辺美奈代、夫婦のふたりごはん
渡辺は「夫婦ふたりごはんは頂き物のアスパラでペペロンチーノ」とつづり、写真を投稿。手作りのペペロンチーノのショットに「＃夜ごはん」「minayo ごはん」などとハッシュタグを付けて公開した。フライパンいっぱいにパスタが入っており、アスパラガスやベーコン、鷹の爪などの具材が彩りよく添えられている。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に「ペペロンチーノ美味しそう」「アスパラガスのアレンジも良いですね」「仲良しなのが伝わる」「カラフル」「2人の時間も大切ですよね」など反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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